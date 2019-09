Οι Χούτι υποστηρίζουν ότι αιχμαλώτισαν Σαουδάραβες αξιωματικούς

Οι αντάρτες Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν μία επίθεση κοντά στα σύνορα με την περιοχή Ναζράν που βρίσκεται στα νότια της Σαουδικής Αραβίας και αιχμαλώτισαν αρκετούς αξιωματικούς του στρατού.

Την επίθεση δεν επιβεβαίωσαν άμεσα οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Houthi military spokesman Yahya Saree' announces a massive operation in Najran. I can't help but think that he is being as loud as possible about military victories in order to drown out talk of negotiations with the Saudis. https://t.co/Iyp8BfH4EM

— Hannah Porter (@hannaheporter) September 28, 2019