ΟΗΕ: «Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα – Η επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα»

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη Γάζα ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια και τα τρόφιμα που εισέρχονται στον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με σημερινή (19.12.2025) ανακοίνωση του ΟΗΕ.

«Μετά την κήρυξη κατάπαυσης πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η τελευταία ανάλυση IPC υποδηλώνει αξιοσημείωτη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής στη Γάζα», όπως αναλύει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός του ΟΗΕ που εδρεύει στη Ρώμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στον θύλακα είναι αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Η πλειονότητα του πληθυσμού στη Γάζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη παρά τη βελτιωμένη πρόσβαση για τις διανομές ανθρωπιστικών και εμπορικών προμηθειών και τροφίμων, επισημαίνει ο ΟΗΕ

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (φάση 4 του IPC) έως τα μέσα Απριλίου του 2026. Καμία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση λιμού (φάση 5 του IPC)», διευκρίνισε ο οργανισμός αυτός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IPC για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου -15 Απριλίου 2026, «η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει σοβαρή, με περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο ‘κρίσης’ ή και σε χειρότερο (φάση 3 ή υψηλότερη του IPC)».

«Ο λιμός στη Γάζα συνεχίζει να ανέρχεται σε φοβερά επίπεδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», κατήγγειλε από την πλευρά της η οργάνωση Oxfam France.

«Το Ισραήλ επιτρέπει πολύ λίγη βοήθεια να εισέλθει και συνεχίζει να μπλοκάρει ενεργά τα αιτήματα δεκάδων αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.