Από τα μεγαλύτερα θύματα των Ταλιμπάν είναι οι γυναίκες, οι οποίες ζουν καταπιεσμένες και στερημένες από κάθε μορφή ελευθερίας. Με ένα κάλεσμά του, ο ΟΗΕ, θέλοντας να αντιμετωπιστεί η κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των Αφγανών γυναικών, κάλεσε σήμερα τους Ταλιμπάν να εμπνευστούν από κάποιες μουσουλμανικές χώρες που προωθούν τα δικαιώματά των γυναικών.

Μιλώντας στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη με θέμα την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ κατήγγειλε τη ραγδαία επιδείνωση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των Ταλιμπάν.

«Αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι αντιμέτωπα με τη σημαντικότερη και πιο ραγδαία οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων τους (…) εδώ και δεκαετίες», κατήγγειλε η Μπατσελέτ στην έναρξη της συνεδρίασης.

«Το μέλλον τους θα είναι ακόμη πιο ζοφερό, αν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα», τόνισε.

Η Μπατσελέτ, η οποία πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο Αφγανιστάν τον Μάρτιο, «ενθάρρυνε» τους Ταλιμπάν να «συνομιλήσουν με μουσουλμανικές χώρες που έχουν εμπειρία στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, όπως αυτά διασφαλίζονται από το διεθνές δίκαιο».

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία οι Ταλιμπάν είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι πιο μετριοπαθείς, κάτι που όμως δεν φάνηκε στην πράξη.

Δεκάδες χιλιάδες μαθήτριες έχουν αποκλειστεί από τα γυμνάσια και τα λύκεια του Αφγανιστάν και πολλές γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Το ισλαμιστικό κίνημα απαγόρευσε στις γυναίκες να ταξιδεύουν μόνες τους, ενώ τους επέβαλε να καλύπτουν εντελώς το πρόσωπο και το σώμα τους όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού και τις κάλεσαν να μην βγαίνουν έξω.

