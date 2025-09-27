Όλα όσα έγιναν στην συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο: Αγκαλιές, δώρα και καμία συζήτηση για τα βασιλικά καθήκοντα

Στην πρόσφατη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House είδαμε ένα όμορφο κλίμα ανάμεσά σε γιό με πατέρα οι οποίοι αντάλλαξαν δώρα και θερμούς χαιρετισμούς. Βέβαια αν και κάποιοι μπορεί να περίμεναν να γίνουν συζητήσεις για την επιστροφή του Χάρι, μετά από κάποιες φήμες, η συνάντηση είχε έναν «απόλυτα επίσημο» χαρακτήρα διαψεύδοντας τες, με τον Δούκα του Σάσσεξ να μένει μακριά από τα βασιλικά καθήκοντα.

Ένα δημοσίευμα της Sun αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρίγκιπα Χάρι με τον Βασιλιά Κάρολο, που κράτησε λίγο λιγότερο από μία ώρα, της πρώτης τους εδώ και 19 μήνες, ο Χάρι λέγεται ότι αστειεύτηκε πως ένιωθε περισσότερο «επίσημος επισκέπτης» παρά μέλος της οικογένειας, έκπληκτος από την τυπικότητα της διαδικασίας.

Παρόλα αυτά, πατέρας και γιος αντάλλαξαν φιλιά στα μάγουλα και δώρα με τον Χάρι να δίνει στον πατέρα του μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, τα οποία ο Βασιλιάς έχει να δει από τον Ιούνιο του 2022.

Ο 76χρονος μονάρχης από την πλευρά του, έδωσε στον μικρότερο γιο του ένα δώρο για τα γενέθλιά του, καθώς θα γινόταν 41 έξι ημέρες μετά την συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε ενώ ο Χάρι βρισκόταν στο Λονδίνο, έγινε ανάμεσα σε δύο άλλες συναντήσεις του Βασιλιά και αποτέλεσε τη συντομότερη της ημέρας για τον Κάρολο. Συγκεκριμένα, ο Χάρι έφτασε στις 17:21 και αποχώρησε στις 18:14 για να πάει σε μια δεξίωση για το ίδρυμα Invictus.

Παρά την αρχική αισιοδοξία για βελτίωση των σχέσεων, πηγές και από τις δύο πλευρές διαψεύδουν οποιαδήποτε φήμη που έχει να κάνει με την επιστροφή του Χάρι και την συμμετοχή του σε επίσημες υποχρεώσεις.

Πηγές από το περιβάλλον του Χάρι επιμένουν ότι είναι ευτυχισμένος με τη ζωή του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και επιθυμεί μόνο τη συμφιλίωση με την οικογένειά του, χωρίς πρόθεση να επιστρέψει στα βασιλικά του καθήκοντα. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το ταξίδι αφορούσε την υποστήριξη των φιλανθρωπικών του σκοπών, καθώς και την επαφή με οικογένεια και φίλους.

Εκπρόσωπος του παλατιού μάλιστα τόνισε πως η πόρτα του Βασιλιά παραμένει ανοιχτή για μια ιδιωτική συνάντηση για τσάι την επόμενη φορά που ο Χάρι θα βρεθεί στο Λονδίνο.

Τέλος, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά και οι ισχυρισμοί ότι η συνάντηση ήταν μια προσπάθεια υπονόμευσης της σχέσης του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πατέρα του. «Κατηγορηματικά όχι. Ο Χάρι δεν προσπαθεί να μπει σφήνα ανάμεσα στον Πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Βασιλιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι.