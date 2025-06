Όλες οι φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ τσακώθηκε με δημοσιογράφους και απαίτησε την απόλυσή τους

Η πολεμική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τα media δεν ειναι κάτι το καινούριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με δημοσιογράφους μεγάλων μέσων ενημέρωσης, από την Μέγκιν Κέλι και τον Τζιμ Ακόστα, μέχρι πριν μερικές μέρες με τη Νατάσα Μπέρτραντ, τη δημοσιογράφος που μάλιστα ο Τραμπ ζήτησε να απολυθεί «σαν σκυλί» από το CNN για το ρεπορτάζ της σχετικά με το Ιράν και τα πυρηνικά.

Η τακτική του Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί το ίδιο πανομοιότυπο μοτίβο: χαρακτηρίζει όποιον δεν συμφωνεί μαζί του ως «fake news» ή δημοσιογράφο που πρέπει να απολυθεί – με συνοπτικές διαδικασίες.

CNN και New York Times δημοσίευσαν ότι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν δεν κατέστρεψαν «ολοκληρωτικά» τα πυρηνικά του Ιράν αλλά απλώς καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Τραμπ έγινε έξαλλος, χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους «κακούς και άρρωστους» και απαίτησε να απολυθεί η Μπέρτραντ «σαν σκυλί».

Το CNN στήριξε τη Μπέρτραντ, ενώ οι αναλυτές όπως ο ΤζέΙκ Τάπερ τόνισαν ότι ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι να καταγράφουν τα γεγονότα και όχι να ικανοποιούν τον πρόεδρο.

«Δεν θεωρούμε λογικό να επικρίνεται το ρεπορτάζ για την ακριβή παρουσίαση μιας αξιολόγησης που υπάρχει και είναι κρίσιμη για τη δημόσια ενημέρωση» ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού δικτύου

Μία μέρα μετά, ακολούθησε νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά δημοσιογράφων του CNN και των New York Times με αφορμή – και πάλι – τα ρεπορτάζ τους για την μερική αποτελεσματικότητα των αμερικανικών χτυπημάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα ξημερώματα της Κυριακής (22.06.2025). Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Οι ρεπόρτερ των fake news σε CNN και The New York Times πρέπει να απολυθούν άμεσα! Είναι κακοί άνθρωποι με σατανικές προθέσεις!».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του επιμένουν ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τις υποδομές εμπλουτισμού ουρανίου, υιοθετώντας την εκτίμηση του Ισραήλ πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καθυστερήσει για χρόνια.

Αντίθετα, η εσωτερική έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το CNN και αναπαρήγαγαν επίσης μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η Washington Post και οι New York Times, υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι προσωρινή και μετριάζεται σε λίγους μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσφορία στον Λευκό Οίκο.

Η μακροχρόνια κόντρα με τον Τζιμ Ακόστα

Από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση του με τον ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο, Τζιμ Ακόστα, υπήρξε τεταμένη, σχεδόν εκρηκτική. Ο Ακόστα έγινε γνωστός για τις επίμονες και αιχμηρές ερωτήσεις του στις συνεντεύξεις Τύπου, κάτι που εξόργιζε τον Τραμπ, ο οποίος τον κατηγορούσε για «fake news» και προκατειλημμένη κάλυψη.

Μάλιστα τον αποκάλεσε «αγενή, φρικτό άνθρωπο και εχθρό του λαού». Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το 2018, όταν ο Λευκός Οίκος του αφαίρεσε προσωρινά την διαπίστευση, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και νομικές αντιπαραθέσεις.



Πίσω στον Νοέμβριο του 2018. Η λεκτική αντιπαράθεση με έναν δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μονοπώλησε το ενδιαφέρον.