Ολική έκλειψη Ηλίου: Live το σπάνιο φαινόμενο από NASA και ESA – Η στιγμή που σκοτεινιάζει ο ουρανός, τι φαίνεται στην Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα (12.08.2026) η έκλειψη Ηλίου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, με τη NASA και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) να μεταδίδουν ζωντανά εικόνες από τις περιοχές όπου η ολικότητα θα είναι ορατή. Η ηπειρωτική Ισπανία βρίσκεται για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα στη διαδρομή της ολικής έκλειψης, ενώ το φαινόμενο περνά επίσης από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία.

Η σημερινή ολική έκλειψη Ηλίου κορυφώνεται το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου του 2026, με τη NASA να κάνει ζωντανή μετάδοση από τις 20:15 ώρα Ελλάδας και την ESA να μεταδίδει από την Ισπανία από τις 19:30. Η ζώνη ολικότητας εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό έως την Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό.

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Δείτε live την ολική έκλειψη Ηλίου:

Η ολική έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο για όσους βρίσκονται μέσα στη στενή ζώνη της σκιάς της.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους συσκότισης να καταγράφεται ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας.

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Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Η μερική φάση της έκλειψης άρχισε στις 18:34 ώρα Ελλάδας, ενώ η ολικότητα ξεκινά στις 19:58. Το μέγιστο του φαινομένου αναμένεται στις 20:45:53 ώρα Ελλάδας.

Η ολική φάση ολοκληρώνεται στις 21:34, ενώ η μερική έκλειψη συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο έως τις 22:57.

Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα, περνώντας από τις βόρειες πολικές περιοχές προς τη Γροιλανδία, τον Ατλαντικό και στη συνέχεια την Ισπανία.

Ολική έκλειψη ηλίου: Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα στη ζώνη ολικότητας. Μια πολύ μικρή μερική έκλειψη θα είναι ορατή κυρίως σε δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου.

Στην Κέρκυρα το φαινόμενο αρχίζει περίπου στις 20:33 και κορυφώνεται λίγα λεπτά αργότερα, με κάλυψη του ηλιακού δίσκου περίπου 2,35%. Σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα η έκλειψη θα είναι επίσης οριακά ορατή και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Στην Αθήνα η έκλειψη δεν θα είναι ορατή.

Το σπάνιο φαινόμενο στην Ισπανία

Η Ισπανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η ζώνη ολικότητας θα διασχίσει μεγάλο τμήμα της χώρας, από το Οβιέδο έως την Πάλμα της Μαγιόρκα, περνώντας και από το Μπούργος.

Στο Σανταντέρ η ολικότητα αρχίζει περίπου στις 20:27 ώρα Ελλάδας και διαρκεί σχεδόν ένα λεπτό, ενώ στο Μπιλμπάο η πλήρης κάλυψη του Ήλιου διαρκεί περίπου 31 δευτερόλεπτα.

Απαραίτητη η προστασία των ματιών

Η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ειδικά γυαλιά που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα απλά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν επαρκή προστασία.

Η απευθείας θέαση του Ήλιου χωρίς κατάλληλο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στον αμφιβληστροειδή, ακόμη και χωρίς άμεσο πόνο ή ενόχληση.