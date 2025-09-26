Κόσμος

Ολλανδία: Δύο ανήλικοι κατηγορούνται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας

Οι ανήλικοι κυκλοφορούσαν σε περιοχές της Χάγης όπου βρίσκονται τα γραφεία της ευρωπαϊκής αστυνομίας Europol και της υπηρεσίας δικαστικής συνεργασίας Eurojust, καθώς και πολλές πρεσβείες, κρατώντας μία συσκευή που αποθηκεύει δεδομένα που στέλνονται μέσω ψηφιακών δικτύων
REUTERS
REUTERS/Axel Schmidt

Δύο ανήλικοι στην Ολλανδία συνελήφθησαν αυτήν την εβδομάδα καθώς υπήρχε η υποψία ότι έκαναν κατασκοπεία για λογαριασμό Ρώσων χάκερ, όπως αποκάλυψε σήμερα, Παρασκευή (26/9/2025) η ολλανδική εφημερίδα Telegraaf.

Οι αρχές της Ολλανδίας επιβεβαίωσαν ότι δύο 17χρονοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα (22/9/2025) και συνδέονται με μια «παρέμβαση υποστηριζόμενη από (ξένη) κυβέρνηση» όμως δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις, επειδή οι ύποπτοι για κατασκοπεία είναι ανήλικοι.

Ο πατέρας του ενός είπε στην εφημερίδα ότι οι έφηβοι συνελήφθησαν επειδή κυκλοφορούσαν σε περιοχές της Χάγης όπου βρίσκονται τα γραφεία της ευρωπαϊκής αστυνομίας Europol και της υπηρεσίας δικαστικής συνεργασίας Eurojust, καθώς και πολλές πρεσβείες, έχοντας μαζί τους μια συσκευή ή μια εφαρμογή σχεδιασμένη ώστε να «συλλαμβάνει» δεδομένα που στέλνονται μέσω ψηφιακών δικτύων.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ είπε ότι το επεισόδιο αυτό μπορεί να ‘εχει σχέση και με τις υβριδικές επιθέσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνοεπιθέσεων.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι (…) χρησιμοποιούνταν αυτά τα παιδιά για κάτι τέτοιο» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η Eurojust βοήθησε στη συγκρότηση και στεγάζει μια κοινή ομάδα έρευνας, σε συνεργασία με την Ουκρανία, με χώρες μέλη της ΕΕ, τη Europol και το ΔΠΔ, η οποία εξετάζει τα καταγγελλόμενα ρωσικά εγκλήματα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD της Ολλανδίας απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Κόσμος
