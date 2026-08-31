Ολλανδία: Κίνδυνος – θάνατος τα νέα χάπια ecstasy με το πρόσωπο του Τραμπ σε διάφορα χρώματα

Νέα επικίνδυνα χάπια ecstasy σε σχήμα του προσώπου του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούν στην Ολλανδία. Οι αρχές προειδοποιούν ότι περιέχουν πολύ υψηλή ποσότητα PMMA, μίας επικίνδυνης συνθετικής ουσίας που έχει συνδεθεί με θανατηφόρες υπερδοσολογίες.

Τα συγκεκριμένα χάπια ecstasy κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραπέμπουν στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ με το χαρακτηριστικό χτένισμα και την έκφραση των χειλιών του.

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Στην πίσω πλευρά των χαπιών διακρίνεται το επώνυμο Trump, μαζί με τα γράμματα NL, τη συνήθη συντομογραφία για την Ολλανδία.

Το Ινστιτούτο Trimbos ανακοίνωσε ότι τα χάπια αυτά περιέχουν «πολύ υψηλή ποσότητα» παρα-μεθοξυμεθαμφεταμίνης (PMMA).

Πρόκειται για ουσία με παρόμοια χημική δομή με το MDMA, τη δραστική ουσία του ecstasy, και μπορεί να προκαλέσει παρόμοια αποτελέσματα ευφορίας.

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Ωστόσο, σε αντίθεση με το MDMA, η δράση της PMMA αργεί περισσότερο να γίνει αισθητή. Αυτό ενέχει ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς ο χρήστης μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ποσότητα, θεωρώντας ότι η πρώτη δόση δεν είχε αποτέλεσμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υπερδοσολογία, ακόμη και θανατηφόρα.

A Dutch drug addiction and mental health institute warned users on Friday about potentially lethal ecstasy pills shaped to look like the head of President Trump.



The respected Trimbos Institute said that several of the pills have been handed in recently at a network of centers… pic.twitter.com/o4NmRYlpRk — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

Τα χάπια παραδόθηκαν για έλεγχο σε κέντρο που ανήκει στο ολλανδικό Σύστημα Πληροφόρησης και Παρακολούθησης Ναρκωτικών (DIMS).