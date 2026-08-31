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Νορβηγία: Στο παρεκκλήσι των ανακτόρων το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ – Την Τρίτη ορκίζεται νέος μονάρχης ο γιος του, Χάακον

Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος στη χώρα μέχρι και την ημέρα της κηδείας του Χάραλντ, στις 9 Σεπτεμβρίου
Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ στο παρεκκλήσι του Παλατιού, στο Όσλο της Νορβηγίας
Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ στο παρεκκλήσι του Παλατιού, στο Όσλο της Νορβηγίας / NTB / Φωτογραφία Cornelius Poppe μέσω REUTERS
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Η σορός του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (31.08.2026) στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο με τη σορό του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, πέρασε από διάφορες αίθουσες του παλατιού, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NRK.

Το μετέφεραν τα παιδιά του, ο νέος βασιλιάς Χάακον και η πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα και τα εγγόνια του, η διάδοχος του θρόνου, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο αδελφός της, Σβέρε Μάγκνους, ο ετεροθαλής αδελφός τους, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καθώς και οι κόρες της πριγκίπισσας Μάρθας-Λουίζας.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος γεννήθηκε από μία προηγούμενη σχέση της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ, πρόσφατα καταδικάστηκε για βιασμό!

Η λιτανεία κράτησε περίπου 15 λεπτά και το τελετουργικό ήταν το ίδιο με εκείνο που τηρήθηκε στον θάνατο, το 1991, του πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε’.

Η σύζυγος του Χάακον, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ και η χήρα του Χάραλντ, η βασίλισσα Σόνια, ακολουθούσαν το φέρετρο κρατημένες από το χέρι.

Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε' στο παρεκκλήσι των ανακτόρων στο Όσλο της Νορβηγίας
Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε' στο παρεκκλήσι των ανακτόρων στο Όσλο / NTB / Φωτογραφία Cornelius Poppe μέσω REUTERS

Στις 30 Αυγούστου, τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η κηδεία θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου και το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει από την Τρίτη (01.09.2026) στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος μέχρι και την ημέρα της κηδείας.

Τιμητική φρουρά πλαισιώνει τη σορό του αποθανόντα βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας
Τιμητική φρουρά πλαισιώνει τη σορό του αποθανόντα βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας / NTB / Φωτογραφία Cornelius Poppe μέσω REUTERS

Ο βασιλιάς Χάακον Η’ θα ορκιστεί την 1η Σεπτεμβρίου στο κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει επίσημη στέψη γιατί η Νορβηγία κατάργησε αυτήν την πρακτική το 1908. Όπως και ο πατέρας του και ο παππούς του πριν από αυτόν, ο 53χρονος μονάρχης μπορεί να επιλέξει να παραστεί σε μία «τελετή καθιέρωσης» στον καθεδρικό ναό του Τρόντχαϊμ, όπου στέφονταν οι βασιλείς της Νορβηγίας μέχρι το 1906.

Τα τελευταία χρόνια ο Χάραλντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε αναγκαστεί πολλές φορές να τροποποιήσει το επίσημο πρόγραμμά του. Η χρονιά που πέρασε ήταν ταραχώδης για τη βασιλική οικογένεια.

Η σύζυγος του Χάακον, η Μέτε-Μάριτ, δέχτηκε σφοδρή κριτική για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Τον Ιούνιο, ο γιος της καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς. Έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του και προς το παρόν εκτίει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι». Του επιτράπηκε, όμως, να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ του είχε δοθεί η άδεια να τον επισκεφθεί και στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

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