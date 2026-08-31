Νορβηγία: Στο παρεκκλήσι των ανακτόρων το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ – Την Τρίτη ορκίζεται νέος μονάρχης ο γιος του, Χάακον

Η σορός του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (31.08.2026) στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο με τη σορό του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, πέρασε από διάφορες αίθουσες του παλατιού, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NRK.

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Το μετέφεραν τα παιδιά του, ο νέος βασιλιάς Χάακον και η πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα και τα εγγόνια του, η διάδοχος του θρόνου, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο αδελφός της, Σβέρε Μάγκνους, ο ετεροθαλής αδελφός τους, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καθώς και οι κόρες της πριγκίπισσας Μάρθας-Λουίζας.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος γεννήθηκε από μία προηγούμενη σχέση της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ, πρόσφατα καταδικάστηκε για βιασμό!

Η λιτανεία κράτησε περίπου 15 λεπτά και το τελετουργικό ήταν το ίδιο με εκείνο που τηρήθηκε στον θάνατο, το 1991, του πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε’.

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Η σύζυγος του Χάακον, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ και η χήρα του Χάραλντ, η βασίλισσα Σόνια, ακολουθούσαν το φέρετρο κρατημένες από το χέρι.