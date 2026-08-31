Κόσμος

Ο Τραμπ μετά την Google ζήτησε και από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

Η λίμνη συνορεύει με την καναδική επαρχία του Οντάριο και την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης
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Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Daniel Heuer
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Apple να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο στους χάρτες της, ώστε να εμφανίζεται ως «Λίμνη Αμερικής», σε συμμόρφωση με το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη μετονομασία της

Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι «ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε απευθείας με την Apple».

Όπως πρόσθεσε, «είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δούμε σύντομα αυτή την αλλαγή». Η Apple δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την εξέλιξη.

Στο μεταξύ η Google άλλαξε το Σαββατοκύριακο την ονομασία στους χάρτες της για τους χρήστες στις ΗΠΑ, εμφανίζοντας τη λίμνη ως «Λίμνη Αμερικής».

Αντίθετα, οι χρήστες στον Καναδά εξακολουθούν να τη βλέπουν ως «Λίμνη Οντάριο».

Για τους χρήστες στον υπόλοιπο κόσμο, η Google εμφανίζει και τις δύο ονομασίες: «Λίμνη Οντάριο (Λίμνη Αμερικής)».

Η λίμνη συνορεύει με την καναδική επαρχία του Οντάριο και την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά. Η εταιρεία ηλεκτρισμού Hydro One ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, όταν η ονομασία «Λίμνη Αμερικής» εμφανίστηκε στον χάρτη της.

Σε ανάρτησή της στο X, η εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Τορόντο, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ονομασία εμφανίστηκε επειδή χρησιμοποιεί υπηρεσία χαρτογράφησης τρίτου παρόχου.

«Εργαζόμαστε με τον προμηθευτή μας για να διορθώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό και να αποκαταστήσουμε τη σωστή

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