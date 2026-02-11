Ολλανδία: Πέθανε ο Σέις Νόοτεμποομ από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς συγγραφείς στην Ευρώπη

«Έπεσε» η αυλαία για έναν από τους κορυφαίους συγγραφείς του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον Ολλανδό συγγραφέα Σέις Νόοτεμποομ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε χθες (11.02.2026) ο εκδοτικός οίκος «De Bezige Bij».

Ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ απεβίωσε «στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, ανέφερε η χήρα του σπουδαίου ανθρώπου του πνεύματος της Ευρώπης.

Μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στη Γηραιά Ήπειρο, ο Cees Nooteboom κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία για τα μυθιστορήματα, τα ποιήματα και τις συλλογές διηγημάτων του.

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Nooteboom ταξίδευε συχνά και πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του σε Βερολίνο, Άμστερνταμ και Μενόρκα.

Το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο Φίλιπ και οι άλλοι» εκδόθηκε το 1955, όμως έγινε διάσημος το 1980 με τις «Ιεροτελεστίες».

Έγραψε πολλά δοκίμια και ποιήματα, ενώ εργάστηκε ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες.

Το λογοτεχνικό του έργο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.