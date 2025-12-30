Κόσμος

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος που σχεδίαζε επίθεση τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη

Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι είναι μέλος του ISIS
Χριστουγεννιάτικη βιτρίνα
Χριστουγεννιάτικη βιτρίνα / REUTERS / Gleb Garanich

Η αστυνομία της Ολλανδίας συνέλαβε έναν 29χρονο Σύρο που πιστεύεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και σχεδίαζε επίθεση κάπου στην Ευρώπη, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές που βασίστηκαν στις αναρτήσεις του υπόπτου στα social media.

Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD της Ολλανδίας εντόπισε αναρτήσεις στις οποίες ο άνδρας απειλούσε να διαπράξει επίθεση σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Ευρώπης, γύρω στα Χριστούγεννα. Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία. Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατείνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

