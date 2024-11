Ολλανδία: «Θα συλλαμβάνονται όσοι διαδηλώνουν στο Άμστερνταμ» προειδοποιεί η αστυνομία μετά τις επιθέσεις στους Ισραηλινούς οπαδούς

Η αστυνομία του Άμστερνταμ προειδοποιεί ότι θα συλλαμβάνει όσους αψηφίσουν την απαγόρευση των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, λίγα 24ωρα μετά τις επιθέσεις σε οπαδούς της Ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι μονάδες αποκατάστασης της τάξης της αστυνομίας του Άμστερνταμ ξεκίνησαν την Κυριακή (10.11.2024) να διαλύουν μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση διαμαρτυρίας μετά την επικύρωση από δικαστήριο της απαγόρευσης διαδηλώσεων έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις στους Ισραηλινούς φιλάθλους.

Όπως ανακοίνωσαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) οι αρχές του Άμστερνταμ, η αστυνομία κάλεσε τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την πλατεία Νταμ στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας και προειδοποίησε ότι θα συλλαμβάνει όσους αρνούνται να το κάνουν.

Εκατοντάδες διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση συγκέντρωσης στην πλατεία Νταμ της ολλανδικής πρωτεύουσας και φώναξαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα.

Αλλά έπειτα από την επικύρωση από τοπικό δικαστήριο της απαγόρευσης των τοπικών αρχών, επενέβη η αστυνομία καλώντας τους διαδηλωτές να φύγουν.

A Dutch teenage journalist has gone viral after his coverage of the clashes in Amsterdam for the page “Bender” has gained critical acclaim.

He documents the Maccabi Tel Aviv hooligans carrying wooden planks and poles, running in packs across this city earlier this week.

He also… pic.twitter.com/tRyLGa1wEP