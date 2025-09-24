Όλοι χειροκροτούν τον Τραμπ εκτός της Μελάνια – Viral στιγμή στον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε τη ΓΣ του ΟΗΕ σε one man show και καταφέρθηκε κατά πάντων, εξαπολύοντας σφοδρές επιθέσεις κατά του μεταναστευτικού, της Ευρώπης αλλά και του ίδιου του Οργανισμού. Ωστόσο, υπήρξε κάποια που δεν έδειξε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από τα λεγόμενά του, κι αυτή ήταν η ίδια η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Σε μία ομιλία που ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς το autocue χάλασε, μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχαν προηγηθεί και οι σταματημένες κυλιόμενες την ώρα που πήγε να ανέβει με τη Μελάνια, ο Τραμπ επαίνεσε τον εαυτό του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακινήτων.

Η Μελάνια Τραμπ, κομψή με κρεμ κοστούμι, καθόταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όχι μόνο δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με την ομιλία Τραμπ αλλά τουναντίον έδειχνε να βαριέται καθόλη τη διάρκεια. Μάλιστα, ενώ ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του, εκείνη μαλλον δεν το αντιλήφθηκε.

Τον χειροκρότησε μόνο αφότου αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της, χαρίζοντας τότε ένα «μισό» χειροκρότημα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, ένα μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας έβγαλε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει τον Τραμπ, φανερά έκπληκτος από το ύφος της ομιλίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορούσε την Ευρώπη για «υποκρισία», επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ καταδικάζει το Κρεμλίνο.

Σε άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός της Παπούα Νέας Γουινέας, Τζέιμς Μαράπε, έβγαλε το ακουστικό της μετάφρασης και χαμογέλασε, ενώ ο Τραμπ συνέχιζε το ξέσπασμά του, αναφέρει η Dailymail.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί μια επίθεση» κατά της Δύσης μέσω της μετανάστευσης και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη «οδεύει προς την κόλαση». Παράλληλα, υποστήριξε πως έβαλε τέλος σε επτά πολέμους, κατηγορώντας τον Οργανισμό ότι δεν συνέβαλε σε καμία διαπραγμάτευση.

Ο πύρινος λόγος του ήρθε έπειτα από μια σειρά από απρόοοπτα κατά την άφιξή του, όταν εκείνος και η Μελάνια αναγκάστηκαν να ανέβουν με τα πόδια κι όχι με την κυλιόμενη σκάλα που χάλασε. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που πατάνε στο πρώτο σκαλοπάτι… και μετά τίποτα. Η σκάλα σταματά. Τελικά ο… υπεύθυνος βρέθηκε και είναι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο.

This is insane…



As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.



Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

«Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε τέλεια φόρμα, θα είχε πέσει», σχολίασε ο ίδιος στη συνέχεια.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν άφησε το απρόοπτο ασχολίαστο: στην αρχή της ομιλίας του «πέταξε» την σπόντα του. Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη αναποδιά.

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς autocue, γιατί δεν λειτουργεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον autocue θα έχει μεγάλο πρόβλημα». Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένας χαλασμένος τηλεπροβολέας» είπε σαρκαστικά.

Η ομιλία του κατέληξε με τον ίδιο να αμφισβητεί ευθέως τον ρόλο του ΟΗΕ: «Ποιος είναι ο σκοπός του Οργανισμού; Δεν πλησιάζει καν στο δυναμικό του».