Ομάν κατά ΗΠΑ: Παρασύρθηκαν από το Ισραήλ σε πόλεμο με το Ιράν όταν η συμφωνία έμοιαζε εφικτή

Θεωρεί αυτό ως «το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης»
Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό

Επίθεση στις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν αναφορικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, μιας χώρας που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον πως «επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί» στον πόλεμο από το Ισραήλ σε μια περίοδο που μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή».

Ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί σε άρθρο στο The Economist δεν μάσησε τα λόγια του και χαρακτήρισε τον πόλεμο «καταστροφή».

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ήταν «στα πρόθυρα της επίτευξης μιας πραγματικής συμφωνίας» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τους τελευταίους εννέα μήνες, έγραφε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Η πρώτη ευκαιρία ήταν στον γύρο συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2025, λίγο πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου από το Ισραήλ, στον οποίο οι ΗΠΑ, σε μια σύντομη παρέμβαση, βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η δεύτερη ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο πριν την έναρξη των ισραηλοαμερικανικών βομβαρδισμών που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Ήταν ένα σοκ, αλλά όχι έκπληξη, όταν στις 28 Φεβρουαρίου – λίγες ώρες μετά τις πιο σημαντικές συνομιλίες – το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν άλλη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά της ειρήνης που για λίγο φαινόταν πραγματικά εφικτή», τονίζει στο άρθρό του ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντι.

Κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι «επέτρεψε στον εαυτό της να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο», πεπεισμένη από «ισραηλινούς ηγέτες» ότι «η άνευ όρων παράδοση θα ακολουθούσε γρήγορα την αρχική επίθεση». Θεωρεί αυτό ως «το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης».

«Οι φίλοι των ΗΠΑ έχουν καθήκον να πουν την αλήθεια», τονίζει, καλώντας τους να πουν στον Αμερικανό σύμμαχό τους «πόσο πολύ» έχει «χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής τους πολιτικής».

Η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ παρευρέθηκε στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη στις 26 Φεβρουαρίου και έκρινε τις προτάσεις της Τεχεράνης «αρκετά σημαντικές για να αποτρέψουν έναν βιαστικό πόλεμο».

