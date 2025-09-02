Κόσμος

OpenAI: Ανακοίνωσε στο ChatGPT εφαρμογή εργαλείων γονικού ελέγχου – Θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις αν διαπιστωθεί «έντονη θλίψη»

Η OpenAI δήλωσε ότι συνεχίζει τη βελτίωση των μοντέλων της στην αναγνώριση και ανταπόκριση σε ενδείξεις διανοητικού και ψυχικού άλγους
AI ChatGPT
AI ChatGPT / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Η αμερικανική εταιρεία OpenAI ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ενσωματώσει νέο εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, έπειτα από πιέσεις γονέων στις ΗΠΑ που κατήγγειλαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε την αυτοκτονική διάθεση ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας OpenAI, τον επόμενο μήνα θα είναι δυνατός ο σύνδεσμος λογαριασμών γονέων με τους λογαριασμούς των εφήβων παιδιών τους, επιτρέποντας τον έλεγχο των απαντήσεων του ChatGPT.

Οι γονείς θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις αν διαπιστωθεί «έντονη θλίψη» στις συζητήσεις του παιδιού με το εργαλείο και να προσαρμόζουν τις παραμέτρους του λογαριασμού αναλόγως.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από τη μήνυση που υπέβαλαν στα τέλη Αυγούστου γονείς 16χρονου από την Καλιφόρνια, ο οποίος αυτοκτόνησε, κατηγορώντας το ChatGPT ότι είχε δώσει στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες αυτοκτονίας και τον είχε ενθαρρύνει να τις εφαρμόσει.

Η OpenAI δήλωσε ότι συνεχίζει τη βελτίωση των μοντέλων της στην αναγνώριση και ανταπόκριση σε ενδείξεις διανοητικού και ψυχικού άλγους, και μέσα στις επόμενες 120 ημέρες θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Ορισμένες «ευαίσθητες συζητήσεις» θα παραπέμπονται σε πιο εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-5-thinking, που εφαρμόζουν πιο αυστηρές οδηγίες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των νέων χρηστών.

