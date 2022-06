ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε έναν νόμο του 1913 για την οπλοφορία στη Νέα Υόρκη. Για αποφράδα ημέρα μιλά η κυβερνήτης της Πολιτείας, ενώ θριαμβολογεί η NRA, το πανίσχυρο λόμπι των οπαδών της οπλοφορίας.

«Απολύτως σοκαριστική» χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση που επαναφέρει την οπλοφορία η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε νόμο 109 ετών και επιτρέπει, πλέον, στους πολίτες να κυκλοφορούν, έχοντας επάνω τους κρυμμένα όπλα. «Λυπάμαι που ήρθε αυτή η μαύρη ημέρα», πρόσθεσε η Χόκουλ.

It is outrageous that at a moment of national reckoning on gun violence, the Supreme Court has recklessly struck down a New York law that limits those who can carry concealed weapons.

Νωρίτερα την Πέμπτη (23.06.2022), το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε αντισυνταγματικό έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που περιόριζε το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν κρυμμένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Έδωσε κατά συνέπεια το δικαίωμα στους Νεοϋορκέζους να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.

«Είναι σκανδαλώδες, είναι απολύτως σκανδαλώδες το γεγονός ότι μας αφαιρείται το δικαίωμα να έχουμε λογικούς περιορισμούς» σε ό,τι αφορά τα πυροβόλα όπλα, είπε στους δημοσιογράφους η κυβερνήτης, Κάθι Χόκουλ. «Λυπάμαι πάρα πολύ που ήρθε αυτή η ημέρα», πρόσθεσε σε συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε.

Το πανίσχυρο λόμπι NRA που προωθεί την οπλοκατοχή έκανε λόγο για «νίκη» σε μια ανάρτηση στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι οι ανώτατοι δικαστές έκριναν «αντισυνταγματικούς» τους περιορισμούς που προβλέπονταν από τον νόμο στη Νέα Υόρκη.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα να φέρει κανείς όπλα δεν σταματάει στην πόρτα του σπιτιού του», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα εικονίδιο που συμβολίζει τη γιορτή.

The National Rifle Association welcomes the Supreme Court’s decision in NYSRPA v. Bruen. The Court affirmed that the right to bear arms does not stop at a person’s front door. This is the most significant Second Amendment ruling in more than a decade: https://t.co/0k1KHUO80M