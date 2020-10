Οργή για το πάρτι κορονοϊού δίπλα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο εν μέσω lockdown (video)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από ένα ξέφρενο πάρτι που έγινε κοντά στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο την ώρα που έκλειναν μπαρ και εστιατόρια μετά την απόφαση για μερικό lockdown λόγω κορονοϊού στις 10 το βράδυ της Τετάρτης.

Τα social media γέμισαν φωτογραφίες και βίντεο από ανθρώπους που διασκέδαζαν ο ένας πάνω στον άλλον μέσα σε τέντες που είχαν στηθεί. Η αστυνομία επενέβη και σταμάτησε ένα από αυτά τα πάρτι. Στην Ολλανδία αποφασίστηκε και τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού αλλά όπως φαίνεται δεν συμφώνησαν όλοι με αυτό.

Ο δήμαρχος της Χάγης εξοργισμένος μίλησε για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι δεν υπολογίζουν ούτε τους υγειονομικούς που δίνουν καθημερινή μάχη ή για όσους δίνουν μάχη για την ζωή τους στις εντατικές.

