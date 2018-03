Οργή και απειλές Ερντογάν: Θα ανοίξω τα σύνορα και δεν θα βρίσκετε τρύπα να κρυφτείτε!

Ο Ταγίπ Ερντογάν σήκωσε τους τόνους και άρχισε τις απειλές λίγη ώρα μετά την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να μην εκδώσει τους 8 τούρκους αξιωματικούς απορρίπτοντας την τρίτη αίτηση της Τουρκίας.

Οι απειλές του Ερντογάν έγιναν μπροστά σε χιλιάδες λαού σε πόλη της Τουρκίας και λίγο μετά την κηδεία πεσόντος στην Αφρίν. Όταν ο Ερντογάν εκστόμισε τα λόγια – απειλές προς την ΕΕ και κατ’ επέκτασιν προς την Ελλάδα το πλήθος άρχισε να γιουχάρει.

In a public rally in eastern province Erzurum today, #Erdogan threatened Europe with opening border gates to flood EU with refugees, says "you begged us to not do that.. if we do it, you'll be scrambled to find a hiding hole" as he gets the crowd booed European Parliament. pic.twitter.com/JdpfsR5YFr

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 16, 2018