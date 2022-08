Δεν πέρασαν παρά μόλις λίγα λεπτά από την προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε την Αμερικανίδα Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν και εκδηλώθηκε η αντίδραση της Κίνας σε δύο επίπεδα.

Το Κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του «διαμαρτύρεται έντονα» για την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η επίσκεψη έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμέλια των σινοαμερικανικών σχέσεων και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας.

Χαρακτηρίζει την Ταϊβάν «αναπόσπαστο κομμάτι της κινεζικής επικράτειας» και συμπληρώνει ότι η επίσκεψη στέλνει ένα εσφαλμένο μήνυμα στις δυνάμεις αυτονομιστών περί «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

«Καμιά χώρα, καμιά δύναμη, κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την αποφασιστικότητα, την ισχυρή θέληση και τη μεγάλη ικανότητα της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχουν την εθνική επανένωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προειδοποιεί ότι το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διαφυλάξει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι συνέπειες θα βαρύνουν την αμερικανική πλευρά και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν.

Τέλος, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να υπονομεύουν την «αρχή της μίας Κίνας». «Μην επιδιώκετε τη σύγκρουση και μη συνεχίζετε παρακάτω σε ένα λάθος και επικίνδυνο μονοπάτι», είναι το μήνυμα του Πεκίνου προς την Ουάσινγκτον.

Σε δεύτερο επίπεδο, το υπουργείο Άμυνας της Κίνας ανακοίνωσε την διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων γύρω από την Ταϊβάν και – όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση – θα υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

#PLA will launch a series of targeted military operations to counter Pelosi’s visit to Taiwan island, and resolutely defend national sovereignty and territorial integrity: Ministry of National Defense pic.twitter.com/zHujiVoElD — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Οι ασκήσεις θα είναι τόσο ναυτικές όσο και αεροπορικές και – κατά τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – θα περιλαμβάνουν βολές με πραγματικά πυρά στα στενά της Ταϊβάν, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (τοπική ώρα)

PLA Eastern Theater Command to hold joint military ops around Taiwan, with joint maritime & air drills in N, SW,SE of island, long-range artillery shooting in Taiwan Straits, & conventional missile test firing in sea regions E of island starting Tue night: spokesperson pic.twitter.com/0wVACvGJ62 — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Επί της ουσίας η Κίνα δεσμεύει περιοχές περιμετρικά της Ταϊβάν, περικυκλώνοντας τη νησιωτική χώρα.

⚡️#China announces military exercises in six sea areas around #Taiwan from August 4-7. pic.twitter.com/b2Og0yk14E — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Ξεχωριστά, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από σήμερα το βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν.

Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές εναέριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα.