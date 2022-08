Η πολυθρύλητη επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά, παρά τις οξύτατες αντιδράσεις της Κίνας, η οποία όμως φαίνεται να τραβά το σκοινί.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τη Νάνσι Πελόζι στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, έχει ήδη προσγειωθεί.

Παρακολουθείστε εικόνα ζωντανά από την Ταϊπέι:

Μόλις προσγειώθηκε η Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι, ανέβασε της εξής δήλωση στο Twitter:

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή Δημοκρατία της Ταϊβάν.

Οι συζητήσεις μας με την ηγεσία της Ταϊβάν επιβεβαιώνουν την υποστήριξή μας στον συνεργάτη μας και προωθούν τα κοινά μας ενδιαφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας ελεύθερης και ανοιχτής περιοχής Ινδο-Ειρηνικού.

Η αλληλεγγύη της Αμερικής με τα 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας.

Η επίσκεψή μας είναι μία από τις πολλές αντιπροσωπειών του Κογκρέσου στην Ταϊβάν – και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με γνώμονα τον νόμο για τις σχέσεις της Ταϊβάν του 1979, τα κοινά ανακοινωθέντα ΗΠΑ-Κίνας και τις Έξι Διαβεβαιώσεις».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Our visit is one of several Congressional delegations to Taiwan – and it in no way contradicts longstanding United States policy, guided by the Taiwan Relations Act of 1979, U.S.-China Joint Communiques and the Six Assurances. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Μόλις το αεροσκάφος της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων γνωστοποίησε πως θα προσγειωθεί στην Ταϊπέι, άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες στην Κινεζική επαρχία Fujian, που βρίσκεται απέναντι από την Ταϊβάν.

⚡️The air raid alert in East China! pic.twitter.com/uFYmh05WCC — Flash (@Flash43191300) August 2, 2022

Μάλιστα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μαχητικά αεροσκάφη κατευθύνονται προς τα στενά της Ταϊβάν, χωρίς να ανακοινωθεί ούτε ο προορισμός τους, ούτε ο σκοπός τους.

BREAKING: Chinese state media has announced that PLAAF Su-35 fighter jets are crossing the Taiwan Straits, without stating their purpose. — Conflict News (@Conflicts) August 2, 2022

Δεκάδες πολίτες της Ταϊβάν – ορκισμένης εχθρού της Κίνας – έχουν περικυκλώσει το αεροδρόμιο, για να υποδεχθούν τη Νάνσι Πελόζι.