Οργή στο Ισραήλ μετά την ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν: «Ο Χαμενεΐ δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει»

Κόλαση δίχως τέλος στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται για έβδομη ημέρα σήμερα Πέμπτη (19.06.25) οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να πατήσει το κουμπί του πολέμου και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπόσχεται αντίποινα για το νέο σκληρό χτύπημα.

Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν έπληξε το πρωί στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά, το μεγαλύτερο στα νότια της χώρας, όπως φαίνεται από εικόνες και βίντεο.

Δείτε live εικόνα

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για απευθείας πλήγμα, ενώ το Ιράν είπε ότι στόχος ήταν μία στρατιωτική βάση και όχι η ιατρική δομή.

Η ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας σημείωσε ότι τουλάχιστον 47 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή.

«Ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η βάση διοίκησης και πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και το κέντρο εκπαίδευσης πρακτόρων της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού στο τεχνολογικό πάρκο του Γκαβ- Γιάμ, που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Soroka», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Το ιρανικό καθεστώς στόχευσε το νοσοκομείο Soroka στη Μπερσεβα με βαλλιστικό πύραυλο—χτυπώντας ένα σημαντικό ιατρικό κέντρο.



Δεν θα μείνουμε άπραγοι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπερασπιστούμε τον λαό μας.

Με το #Ισραηλ #StandWithIsrael #SupportIsrael pic.twitter.com/L7Y1Sxg1b6 — Israel in Greece (@IsraelinGreece) June 19, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νοσοκομείο επηρεάστηκε «μόνο από το ωστικό κύμα της έκρηξης» και «ο άμεσος και συγκεκριμένος στόχος» της επίθεσης ήταν η στρατιωτική εγκατάσταση.

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

IDF: «Ψευδείς οι ισχυρισμοί για βάση πληροφοριών στο Soroka»

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους προς τον ιρανικό λαό αναφέρουν ότι οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι το νοσοκομείο Soroka «έκρυβε» στρατιωτική εγκατάσταση είναι «ψευδείς».

«Ο ισχυρισμός για επίθεση σε βάση πληροφοριών ή για την παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού κάτω από το νοσοκομείο είναι ένα ακόμη ψέμα. Δεν είμαστε τόσο ποταποί ώστε να θέτουμε σε κίνδυνο τους πολίτες», αναφέρουν οι IDF σε ανακοίνωσή του στα περσικά, που απευθύνεται στον ιρανικό πληθυσμό.

«Η επίθεση σε νοσοκομεία είναι έγκλημα. Μια κατασκευασμένη αιτιολογία δεν τη δικαιολογεί», προσθέτουν.

Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης

Νέα σειρά πληγμάτων, ανακοίνωσε πως διεξήγαγε το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και άλλων περιοχών του Ιράν.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στην κεντρική Τεχεράνη και ότι αναχαιτίστηκαν drones στα όρια της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα όπου ήταν ορατές στήλες καπνού που υψώνονταν σε πολλούς τομείς της πόλης, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως σημειώθηκε ισραηλινό πλήγμα κοντά στην έδρα της. Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε πως έγινε πλήγμα κοντά στην έδρα της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης της Τεχεράνης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ κατέστρεψε χθες 2 κτίρια όπου παράγονται συσκευές φυγοκέντρισης κοντά στην Τεχεράνη.

Σε αντίποινα, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε πως εκτόξευσε βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ισραήλ: «Εξουδετερώσαμε ιρανικό πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή της Αράκ στο Ιράν στη διάρκεια της νύχτας και ότι έπληξε εγκατάσταση, όπως την χαρακτήρισε, ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην περιοχή της Νατάνζ.

Ανάμεσα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, βρίσκεται ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος, η κατασκευή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από το Ιράν, ο οποίος αρχικά ονομαζόταν Αράκ και τώρα Χοντάμπ.

This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.



It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Της επίθεσης προηγήθηκε προειδοποίηση στα περσικά από εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού. Οι κάτοικοι της Αράκ και της γειτονικής Χοντάμπ καλούνταν να αναζητήσουν καταφύγιο ενόψει του πλήγματος.

Οι εγκαταστάσεις της Αράκ που αποτελούν μέρος της πυρηνικής υποδομής του Ιράν βρίσκονται νοτιοδυτικά της Τεχεράνης.

Στη Νατάνζ, η οποία έχει και προηγουμένως χτυπηθεί στη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν που συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, το Ιράν έχει κατασκευάσει συγκρότημα που βρίσκεται στην καρδιά του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει δύο μονάδες εμπλουτισμού.

Οι αντιδραστήρες βαρέος ύδατος συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά τη διάδοση των πυρηνικών όπλων επειδή μπορούν εύκολα να παράγουν πλουτώνιο, το οποίο, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτελέσει τον πυρήνα ατομικής βόμβας.

The IDF struck key sites tied to Iran’s nuclear weapons and missile programs, including:



– Inactive nuclear reactor in Arak—a key component in plutonium production

– A nuclear weapons development site near Natanz

– Ballistic missile & air defense production facilities

– Radar… pic.twitter.com/2YpMZVYzXv — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Η ανακοίνωση των IDF:

«Η κατασκευή του αντιδραστήρα στο Αράκ ξεκίνησε το 1997, αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω της παρέμβασης της διεθνούς κοινότητας. Ο αντιδραστήρας προορίζεται για την παραγωγή πλουτωνίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο επιτρέπει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Υπό το πρίσμα διαφόρων συμφωνιών, τα τελευταία χρόνια το ιρανικό καθεστώς είχε προωθήσει τη μετατροπή του σε έναν αντιδραστήρα με χαμηλό δυναμικό παραγωγής πλουτωνίου που δεν επιτρέπει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Όμως το καθεστώς διέταξε σκόπιμα να μην ολοκληρωθεί η μετατροπή, αφού αυτή θα εμπόδιζε τη χρήση του για πυρηνικά όπλα, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Δύση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον του εξαρτήματος που προοριζόταν για την παραγωγή πλουτωνίου, εμποδίζοντας έτσι την ικανότητά του να χρησιμοποιηθεί ξανά για την παραγωγή πυρηνικών όπλων».

The IDF releases footage showing its strike this morning on Iran’s Arak heavy water reactor.



The reactor was only partially built, and Iran had informed the IAEA that it planned to begin operating the facility next year.



The military says “the strike targeted the component… pic.twitter.com/VWZG4UG0fz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Οργή από το Ισραήλ για τους «τρομοκράτες τύραννους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποσχέθηκε αντίποινα για το νέο σκληρό χτύπημα του Ιράν.

«Σήμερα το πρωί, οι τρομοκράτες τύραννοι του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Soroka στη Μπιρσίβα και σε έναν άμαχο πληθυσμό στο κέντρο της χώρας. Θα κάνουμε τους τυράννους της Τεχεράνης να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», έγραψε ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του.

Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ γύρω στις 7:10 π.μ. ήταν οι μεγαλύτερες από την έναρξη της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το AFP. Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 20 πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ, του Ραμάτ Γκαν, του Χολόν και της Μπερ Σεβά.

«Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να χτυπήσουν το Ιράν τις επόμενες ημέρες»

Αν και η στάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι ακόμα ρευστή και ενδέχεται να μεταβληθεί, το Bloomberg αποκαλύπτει πως οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για βομβαρδισμούς που πρόκειται να εξαπολύσουν κατά του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αναφέρει πως οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας στους δημοσιογράφους για τη στάση που θα διατηρήσει απέναντι στις συγκρούσεις του Ιράν και του Ισραήλ, άφησε να πλανάται στον «αέρα» για το αν τελικά οι ΗΠΑ θα εμπλακούν.

«Ίσως το κάνω. Ίσως δεν το κάνω. Ουδείς ξέρει τι θα κάνω», είπε.

Δημοσίευμα της «Wall Street Journal» αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν, διότι αναμένει να δει αν η Τεχεράνη θα συνθηκολογήσει και θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας – κάτι που αποκλείει ρητώς η Ισλαμική Δημοκρατία.

Επικαλούμενη τρεις πηγές της ενημερωμένες σχετικά, η εφημερίδα εκτιμά ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει ότι η απειλή να συμμετάσχει η χώρα στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν θα κάνει την Τεχεράνη να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του.

Χθες (σ.σ. 18.06.2025) το βράδυ, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική απόφαση για το εάν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, συμπληρώνοντας ότι τις επόμενες ώρες έχει συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μπορούσε να συμβεί… Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, σωστά;».

Χεζμπολάχ: Θα έχει συνέπειες πιθανή επίθεση κατά του Χαμενεΐ

Η Χεζμπολάχ απείλησε ότι μια επίθεση κατά της ζωής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ,«θα έχει σοβαρές συνέπειες».

Σύμφωνα με την οργάνωση του Λιβάνου, «οι απειλές είναι άσεμνες και προσβάλλουν εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους πιστούς».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, αναφέρθηκε στην πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και στην πυραυλική επίθεση κατά του νοσοκομείου Σορόκα. Ο Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, με στόχο να υπονομεύσει τη σταθερότητα του καθεστώτος.

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: «Ο Χαμενεΐ δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει»

«Ένας δικτάτορας σαν τον Χαμενεΐ, που ηγείται μιας χώρας όπως το Ιράν και έχει κάνει αποστολή του την καταστροφή του Ισραήλ, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει εντολές και γνωρίζουν ότι «για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχουν δηλώσει Αμερικανοί αξιωματούχοι, που υποστήριξαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε βέτο σε σχέδιο δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Κρεμλίνο: Αμερικανική παρέμβαση θα οδηγούσε σε «τρομερή κλιμάκωση»

Οποιαδήποτε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ θα επέφερε «τρομερή κλιμάκωση», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πριν από μερικές ώρες πως δεν επιθυμεί «ούτε καν να συζητήσει» τη δυνητική δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ή αυτές των ΗΠΑ, εάν εμπλακούν στον πόλεμο που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή 13η Ιουνίου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ξένους δημοσιογράφους που οργανώθηκε στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη αν η Μόσχα θα ήταν διατεθειμένη να προμηθεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία με τεχνολογικά προηγμένα όπλα για να αμυνθεί έναντι της συνεχιζόμενης επίθεσης του Ισραήλ, περιορίστηκε να πει πως η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν η κυβέρνησή του και η ιρανική τον Ιανουάριο δεν προέβλεπε στρατιωτική συνεργασία.

Το Λονδίνο εξετάζει την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής του

Με την επιστροφή του από τον Καναδά ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε άμεσα χθες, Τετάρτη, το απόγευμα την επιτροπή Κόμπρα, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Πρόκειται για την Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, η οποία συνεδριάζει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι, αλλά και ο βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ατζέντα είχε μόνο ένα θέμα: τις εξελίξεις στην Μέση ανατολή εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Η επιτροπή, αφού αξιολόγησε την κατάσταση, εξέτασε τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα το Ηνωμένο Βασίλειο, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει αν τελικά θα εμπλακεί στρατιωτικά στην ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι η χρήση της αεροπορικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και αν θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να την χρησιμοποιήσουν για αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Αν και την συγκεκριμένη βάση η Βρετανία την μοιράζεται με τις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει χωρίς την άδεια του Λονδίνου καθώς, όπως αναφέρει αμερικανική στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Times, «η Ντιέγκο Γκαρσία βρίσκεται υπό τον κυρίαρχο έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου» και γι’ αυτό οι Αμερικανοί χρειάζονται άδεια για να την χρησιμοποιήσουν.

Στη βάση σταθμεύουν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 Spirit, τα οποία φέρουν βόμβες «διάρρηξης καταφυγίων» που μπορούν να πλήξουν το υπόγειο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν στο Φορντό.

Εξάλλου σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Βασικό θέμα της ατζέντας τους θα είναι η χρήση της συγκεκριμένης βάσης, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Εισαγγελέας Λόρδος Ρίτσαρντ Χέρμερ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη νομιμότητα ενδεχόμενης εμπλοκής της Βρετανίας στη σύγκρουση. Ο κορυφαίος νομικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι νόμιμες. Αν συγκεκριμένες ενέργειες κριθούν παράνομες, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορεί να βοηθήσει στην υπεράσπιση του Ισραήλ ή ακόμη και να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οποιασδήποτε σχεδιασμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, σημειώνουν νομικοί κύκλοι του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πηγή του SkyNews, ο Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να στηρίξει τις ΗΠΑ μόνο για «αμυντικούς» λόγους.

Από την άλλη, κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως, αν τελικά η Βρετανία απορρίψει το αίτημα των ΗΠΑ για την έναρξη μια στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, είναι πολύ πιθανόν να διαταραχθεί η ειδική σχέση των δύο χωρών.