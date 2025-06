Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους: Βομβαρδίστηκε νοσοκομείο – 6 σοβαρά τραυματίες

Σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν το πρωί (19.06.2025) στην καρδιά του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ αλλά και σε άλλες περιοχές, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Από τη νέα επίθεση φαίνεται πως τραυματίστηκαν αρκετοί Ισραηλινοί.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι αντιλήφθηκαν τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν και ότι οι πολίτες σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Λίγη ώρα μετά οι Ισραηλινοί έλαβαν άδεια να εγκαταλείψουν καταφύγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εργάζεται για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυραύλων», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Εκρήξεις σημειώθηκαν και στην Ιερουσαλήμ.

Οι Times of Israel αναφέρουν πως υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 65 τραυματίες στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. 6 από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πέρα από αυτό προκλήθηκαν και αρκετές ζημιές στα σημεία πρόσκρουσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νότιου τμήματος του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο:

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Το ιρανικό καθεστώς στόχευσε το νοσοκομείο Soroka στη Μπερσεβα με βαλλιστικό πύραυλο—χτυπώντας ένα σημαντικό ιατρικό κέντρο.



Δεν θα μείνουμε άπραγοι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπερασπιστούμε τον λαό μας.

Με το #Ισραηλ #StandWithIsrael #SupportIsrael pic.twitter.com/L7Y1Sxg1b6 — Israel in Greece (@IsraelinGreece) June 19, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποσχέθηκε αντίποινα για το νέο σκληρό χτύπημα του Ιράν.

«Σήμερα το πρωί, οι τρομοκράτες τύραννοι του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Soroka στη Μπιρσίβα και σε έναν άμαχο πληθυσμό στο κέντρο της χώρας. Θα κάνουμε τους τυράννους της Τεχεράνης να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», έγραψε ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του.

Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ γύρω στις 7:10 π.μ. ήταν οι μεγαλύτερες από την έναρξη της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το AFP. Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 20 πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ, του Ραμάτ Γκαν, του Χολόν και της Μπερ Σεβά.

Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Τις σειρήνες φαίνεται πως ενεργοποίησε αρχικά η εισβολή ύποπτων drones στη Ναζαρέτ και στις γύρω περιοχές.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι κατέρριψε 2 drones από το Ιράν που ενεργοποίησαν σειρήνες στην περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη.

ranian missile strikes hit Israel—MDA confirms 4 impacts. One each in Tel-Aviv & Beersheba. Soroka Hospital in Beersheba heavily damaged, now on fire.



Video 1: Tel-Aviv scenes

Video 2: Missile hits Tel-Aviv

Video 3: Soroka Hospital aflame pic.twitter.com/qjVEoVpTFX — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 19, 2025

SOROKA HOSPITAL IN ISRAEL HIT BY IRANIAN BALLISTIC MISSILE pic.twitter.com/xK2HBPSeeV — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2025

Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης

Νέα σειρά πληγμάτων, ανακοίνωσε πως διεξήγαγε το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και άλλων περιοχών του Ιράν.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στην κεντρική Τεχεράνη και ότι αναχαιτίστηκαν drones στα όρια της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα όπου ήταν ορατές στήλες καπνού που υψώνονταν σε πολλούς τομείς της πόλης, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως σημειώθηκε ισραηλινό πλήγμα κοντά στην έδρα της. Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε πως έγινε πλήγμα κοντά στην έδρα της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης της Τεχεράνης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ κατέστρεψε χθες 2 κτίρια όπου παράγονται συσκευές φυγοκέντρισης κοντά στην Τεχεράνη.

Σε αντίποινα, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε πως εκτόξευσε βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

@ShaykhSulaiman why there is no news/footage of the iran’s attack last night.



There is no news what happened next?? pic.twitter.com/GePxLH7XVU — Bashlier (@bozdar786) June 19, 2025

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 224 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους χίλιους και πλέον, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Οι ομοβροντίες πυραύλων και drones του Ιράν έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 24 Ισραηλινών και έχουν τραυματίσει άλλους 592, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τη 13η Ιουνίου το Ιράν «έχει εκτοξεύσει περίπου 400 βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, περίπου 20 από τους οποίους έπληξαν κατοικημένες περιοχές, και 1.000 drones, σύμφωνα με αριθμούς που έδωσε ισραηλινός αξιωματικός χθες βράδυ.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν εξάλλου πως συνελήφθησαν 18 «πράκτορες του εχθρού» (σ.σ. του Ισραήλ) που συναρμολογούσαν drones για να εξαπολυθούν επιθέσεις στη Μασχάντ.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους 2 χωριών του Ιράν που βρίσκονται κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

NEW: Israeli jets hit Iran’s Meysami Base in Karaj. pic.twitter.com/xv2gCw718b — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Στόχος άλλωστε του Ισραήλ είναι να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η προειδοποίηση αφορούσε τους κατοίκους των χωριών Αράκ και Χοντάμπ που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαμηνύοντας ότι ετοιμάζεται να τις βομβαρδίσει.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή της Αράκ στη διάρκεια της νύχτας και ότι έπληξε την εγκατάσταση.

Ανάμεσα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, βρίσκεται ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος η κατασκευή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από το Ιράν, ο οποίος αρχικά ονομαζόταν Αράκ και τώρα Χοντάμπ.

Οι εγκαταστάσεις της Αράκ που αποτελούν μέρος της πυρηνικής υποδομής του Ιράν βρίσκονται νοτιοδυτικά της Τεχεράνης.

Στη Νατάνζ, η οποία έχει και προηγουμένως χτυπηθεί στη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν που συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, το Ιράν έχει κατασκευάσει συγκρότημα που βρίσκεται στην καρδιά του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει δύο μονάδες εμπλουτισμού.

Οι αντιδραστήρες βαρέος ύδατος συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά τη διάδοση των πυρηνικών όπλων επειδή μπορούν εύκολα να παράγουν πλουτώνιο, το οποίο, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτελέσει τον πυρήνα ατομικής βόμβας.

Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε πως η αντιπυραυλική άμυνα κοστίζει 285 εκατομμύρια δολάρια κάθε βράδυ στο Ισραήλ.

Σκληρή στάση από τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Σε διάγγελμα που απεύθυνε την Τετάρτη στον ιρανικό λαό ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας του.

Το ιρανικό έθνος «δεν θα παραδοθεί ποτέ» όποια πίεση κι αν αντιμετωπίσει, είπε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ που απαίτησε «παράδοση άνευ όρων» της Τεχεράνης.

Χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, αναφέρει πως ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη «εγκρίνει» τα σχέδια για την αμερικανική επίθεση αλλά δεν έχει δώσει ακόμη τη διαταγή να προχωρήσουν.

Ο Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε την Ουάσιγκτον εναντίον «ανεπανόρθωτων ζημιών» σε περίπτωση που εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν βόμβες ικανές να διατρήσουν θωρακίσεις και να πλήξουν υπόγειες εγκαταστάσεις σε μεγάλο βάθος — εάν χρησιμοποιηθούν θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου και παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση ζητά η διεθνής κοινότητα

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες εναντίον «οποιασδήποτε περαιτέρω στρατιωτικής επέμβασης» που θα μπορούσε να έχει «τεράστιες συνέπειες» για τον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως απέρριψε πρόταση μεσολάβησης του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντάς του να «του κάνει τη χάρη» και να ασχοληθεί με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία «πρώτα».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του διαβεβαίωσε σήμερα πως «οι Ιρανοί φίλοι» δεν έχουν ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τη Μόσχα, ενώ έκρινε πως η ισραηλινή επίθεση συσπειρώνει τον πληθυσμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας γύρω από την πολιτική του ηγεσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε από την πλευρά του σήμερα πως η χώρα του είναι «δεσμευμένη στη διπλωματία» αλλά θα συνεχίσει «να δρα σε νόμιμη άμυνα».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε πως η αεροπορία του κατέστρεψε το «γενικό αρχηγείο της ασφάλειας» στην Τεχεράνη, του «κυριότερου οργάνου καταστολής του Ιρανού δικτάτορα».

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για οικειοθελή εσπευσμένη απομάκρυνση των υπηκόων τους από το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιερουσαλήμ Μάικ Χάκαμπι.

BREAKING: IRANIAN AIRPORT HIT BY ISRAELI



Iranian media says Payam Airport in Karaj was targeted in the latest Israeli strike. pic.twitter.com/j0hvEVLXKM — Khalissee (@Kahlissee) June 18, 2025

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία επαναπάτρισαν εκατοντάδες υπηκόους τους.

Στην Ελλάδα επέστρεψαν μέσω της Αιγύπτου 105 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ισραήλ ενώ γίνεται προσπάθεια να επαναπατριστούν και 16 Έλληνες από το Ιράν.

Η Κίνα απομάκρυνε από την πλευρά της ήδη σχεδόν 800 υπηκόους της και βρίσκεται στη διαδικασία επαναπατρισμού άλλων χιλίων. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για τον πόλεμο που μπορεί να γίνει «ανεξέλεγκτος».

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την αποχώρηση από το Ισραήλ των οικογενειών του διπλωματικού προσωπικού.

Η Τεχεράνη με την σειρά της γνωστοποίησε χθες πως κάνει αυστηρότερους τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως το Ισραήλ το αξιοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους και εφαρμογές είναι εν μέρει ή εντελώς αδύνατη στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Η πρόσβαση έχει διακοπεί «σχεδόν τελείως», σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία NetBlocks.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το Ισραήλ διέκοψε προσωρινά την εκπομπή του προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης, μεταδίδοντας στη θέση του πλάνα από διαδηλώσεις γυναικών με εκκλήσεις στον πληθυσμό να βγει στον δρόμο εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος. Η δημόσια τηλεόραση κατήγγειλε «κυβερνοεπιθέσεις του σιωνιστή εχθρού».