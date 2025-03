Οργή του Ντόναλντ Τραμπ για πορτραίτο του στο Κολοράντο: «Το χειρότερο που έχω δει ποτέ»

Τουλάχιστον έξω φρενών είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα πορτραίτο του το οποίο βρίσκεται στο Κολοράντο το οποίο όπως αναφέρει είναι «το χειρότερο που έχει δει ποτέ».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μάλιστα ανάρτηση γι’ αυτό εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του και μάλιστα τα βάζει με τον κυβερνήτη του Κολοράντο αλλά και την ζωγράφο η οποία κατά την άποψή του έχει χάσει το ταλέντο της όσο μεγαλώνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί μάλιστα τον κυβερνήτη του Κολοράντο ότι το έκανε επίτηδες.

Αυτό που φαίνεται να ενόχλησε περισσότερο απ’ όλα τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι η ίδια ζωγράφος είχε φτιάξει το πορτραίτο του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος όμως «φαίνεται υπέροχος», όπως γράφει στην μακροσκελή του ανάρτηση.

Έγραψε: «Σε κανέναν δεν αρέσει μια κακή φωτογραφία ή μια προσωπογραφία του, αλλά αυτή στο Κολοράντο, που τοποθετήθηκε από τον Κυβερνήτη, μαζί με όλους τους άλλους Προέδρους, διαστρεβλώθηκε σκόπιμα σε ένα επίπεδο που ακόμη και εγώ, ίσως, δεν έχω δει ποτέ πριν. Η καλλιτέχνης έκανε επίσης τον Πρόεδρο Ομπάμα, και φαίνεται υπέροχος, αλλά αυτός που έγινε για μένα είναι πραγματικά ο χειρότερος. Μάλλον η ζωγράφος έχασε το ταλέντο της καθώς μεγάλωνε. Εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσα να μην έχω πίνακα παρά να έχω αυτόν, αλλά πολλοί άνθρωποι από το Κολοράντο μου έχουν τηλεφωνήσει ή μου έχουν γράψει για να παραπονεθούν. Στην πραγματικότητα, είναι πραγματικά θυμωμένοι γι ‘αυτό! Μιλώ εξ ονόματός τους στον κυβερνήτη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Jared Polis, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με την συμμορία Tren de Aragua, η οποία ουσιαστικά κατέλαβε την πόλη Aurora (Μην ανησυχείτε, την σώσαμε!). Ο Τζάρεντ θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του!»

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8