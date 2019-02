Όσκαρ 2019 – Live: Λεπτό προς λεπτό η τελετή

Τα Όσκαρ 2019 είναι εδώ και δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουμε δει στο παρελθόν. Τα φετινά Όσκαρ κατ΄αρχήν έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί φανατικά με τον θεσμό στο παρελθόν περιμένουν να δουν αν ο Γιώργος Λάνθιμος και η ταινία του The Favourite, υποψήφια για 10 βραβεία Όσκαρ θα χρειάζονται μεγάλο καλάθι για να φύγουν από το Dolby Theatre του Λος Αντζελες. Αντίπαλον δέος η ταινία Roma του Αλφόνσο Κουαρόν που είναι επίσης υποψήφια για 10 βραβεία Όσκαρ.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την 91η Τελετή Απονομής των Όσκαρ 2019

Η τελετή κατ’ αρχήν θα είναι η πρώτη χωρίς παρουσιαστή τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό, δεν είναι κατ’ ανάγκην κακό αφού αρκετοί ήταν οι παρουσιαστές που είχαν αποδειχθεί «γλάστρες».

Επίσης, η φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ θα είναι πιο σύντομη από άλλες χρονιές. Θα κρατήσει ακριβώς τρείς ώρες, λένε οι διοργανωτές. Στο παρελθόν ήταν 3,5 ώρες. Για να την μικρύνουν κι άλλο είχαν αποφασίσει, σημαντικά βραβεία όπως αυτά της Φωτογραφίας, του Μοντάζ, του Μακιγιάζ και μικορυ μήκους να δοθούν κατά την διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων. Όμως, τελικά μετά την κατακραυγή από τους δημιουργούς και οι 24 κατηγορίες θα βραβευθούν ζωντανά. Ένα από τα highlight της βραδιάς θα είναι και η εμφάνιση των Queen επί σκηνής.

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Black Panther

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Bohemian Rhapsody

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Ρόμα (Roma)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Σπάικ Λι, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Πάβελ Παβλικόφσκι, Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)

Γιώργος Λάνθιμος, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Αλφόνσο Κουαρόν, Ρόμα (Roma)

‘Ανταμ ΜακΚέι, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Κρίστιαν Μπέιλ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Μπράντλεϊ Κούπερ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Γουίλεμ Νταφό, Στην Πύλη της Αιωνιότητας (At Eternity’s Gate)

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Βίγκο Μόρτενσεν, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Γιαλίτζα Απαρίθιο, Ρόμα (Roma)

Γκλεν Κλόουζ, Η Σύζυγος (The Wife)

Ολίβια Κόλμαν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Lady Gaga, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Μελίσα ΜακΚάρθι, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Μαχερσάλα ‘Αλι, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book) Νικητής



‘Ανταμ Ντράιβερ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Σαμ Έλιοτ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Ρίτσαρντ Γκραντ, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Σαμ Ρόκγουελ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ρετζίνα Κινγκ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk) Νικήτρια



Μαρίνα ντε Ταβίρα, Ρόμα (Roma)

Έιμι ‘Ανταμς, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Έμα Στόουν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ρέιτσελ Βάις, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ακρότητες (First Reformed)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Ρόμα (Roma)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Never Look Away

Ρόμα (Roma) Νικήτρια



Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΜΟΝΤΑΖ

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Bohemian Rhapsody Νικήτρια



Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Black Panther Νικήτρια

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Ρόμα (Roma)

ΗΧΟΥ

Black Panther

Bohemian Rhapsody Νικήτρια



Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ρόμα (Roma)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Black Panther

Bohemian Rhapsody Νικήτρια



Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place)

Ρόμα (Roma)

ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Black Panther Νικήτρια



Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ

Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War)

Christopher Robin

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther

Τέρενς Μπλάνσαρντ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Νίκολας Μπριτέλ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Αλεξάντρ Ντεσπλά, Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

Μαρκ Σάιμαν, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Shallow, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Border

Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice) Νικήτρια



ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Οι Απίθανοι 2 (Incredibles 2)

Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

Η Μιράι του Μέλλοντος (Mirai)

Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (Ralph Breaks the Internet)

Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse) Νικήτρια

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Free Solo Νικήτρια



Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Καπερναούμ (Capernaum) – Λίβανος

Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) – Πολωνία

Never Look Away – Γερμανία

Ρόμα (Roma) – Μεξικό Νικήτρια



Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters) – Ιαπωνία

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Animal Behaviour

Bao Νικήτρια



Late Afternoon

One Small Step

Weekends