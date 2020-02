Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά των ΟΣΚΑΡ 2020.

Η 92η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Ακολουθούν στοιχεία για τα ΟΣΚΑΡ που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

1. Η ονομασία των βραβείων είναι Academy Awards – τα βραβεία της Ακαδημίας. Μία από τις πρώτες αναφορές του όρου Όσκαρ βρίσκεται σε ένα άρθρο του περιοδικού Time, σχετικά με τα έκτα Βραβεία Όσκαρ του 1934. Κανείς δε μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού προήλθε το ψευδώνυμο. Η πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Bette Davis, απέδωσε το όνομα στον πρώτο σύζυγό της, η πρώην γραμματέας της Ακαδημίας Margaret Herrick, απέδωσε το όνομα στο θείο της κ.ά.

2. Τα πολυπόθητα αγαλματίδια έχουν ύψος 34-35 εκατοστά και ζυγίζουν περίπου τέσσερα κιλά. Είναι κατασκευασμένα από κράμα μετάλλου και επιχρυσωμένα με χρυσό 24 καρατίων. Το αγαλματίδιο απεικονίζει έναν ιππότη που στέκεται σε ένα φιλμ με πέντε ακτίνες. Οι πέντε ακτίνες αντιπροσωπεύουν τα αρχικά παραρτήματα της Ακαδημίας: Ηθοποιοί, Συγγραφείς, Διευθυντές, Παραγωγοί και Τεχνικοί. Μάλιστα το 2000, λίγες εβδομάδες πριν την απονομή των Όσκαρ, 55 αγαλματίδια κλάπηκαν κατά τη μεταφορά τους. Από τότε η Ακαδημία έχει αναθέσει τη μεταφορά των αγαλματίδιων σε ειδική πτήση της United Airlines.

3. Ο θεατρικός συγγραφέας Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, το 1939 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου σεναρίου για τη διασκευή του θεατρικού του έργου Πυγμαλίων και έγινε ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κερδίσει ένα Όσκαρ και ένα βραβείο Νόμπελ. Το 1925 είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

4. Το πρώτο βραβείο Όσκαρ για τον Καλύτερο Ηθοποιό απονεμήθηκε, στις 16 Μαΐου 1929, στον ηθοποιό Emil Jannings για τις ερμηνείες του στο The Last Command (1928) και στο The Way of All Flesh (1927).

5. Η Μέριλ Στριπ είναι η ηθοποιός με τις περισσότερες συμμετοχές στα βραβεία Όσκαρ. Έχει προταθεί σχεδόν είκοσι φορές. Έχει κερδίσει τρία όσκαρ: Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ (1980), Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Η Επιλογή της Σόφι (1983) και τέλος, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Η Σιδηρά Κυρία (2012).

6. Ο Τζακ Νίκολσον έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στους ανδρικούς ρόλους. Έχει συνολικά δώδεκα υποψηφιότητες και έχει κερδίσει τρία βραβεία Όσκαρ: Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Σχέση Στοργής (1984), Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Η Φωλιά του Κούκου (1976) και Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Καλύτερα δε γίνεται (1998).

7. Ο Ντάνιελ Ντέι Λούις είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει τρία Όσκαρ στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες Το αριστερό μου πόδι (1990), Θα χυθεί αίμα (2008) και Λίνκολν (2013).

8. Ο μουσικοσυνθέτης Τζον Γουίλιαμς έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, σύνολο πενήντα. Έχει κερδίσει πέντε βραβεία Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες «Ο Βιολιστής στη Στέγη» (1972), «Τα σαγόνια του Καρχαρία» (1976), «Ο πόλεμος των άστρων» (1978), «Ε.Τ. Ο εξωγήινος» (1983) και η «Λίστα του Σίντλερ» (1994).

9. Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ είναι τρεις: το «La La Land» (2016), ο «Τιτανικός» (1997) και το «Όλα για την Εύα» (1950).

10. Οι ταινίες με τα περισσότερα Όσκαρ – έντεκα στο σύνολο – είναι ο Μπεν Χουρ (1959), ο Τιτανικός (1997) και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά (2003).

11. Ο Σίντνεϊ Πουατιέ ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ το 1964 για την ταινία Lilies of the Field. Το 2017 ήταν το πρώτο έτος που μαύροι ηθοποιοί ήταν υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία.

12. Οι ηθοποιοί Τζόνι Ντεπ, Χάρισον Φορντ, Τζον Τραβόλτα, Τομ Κρουζ, Τζιμ Κάρεϊ, Λορίν Μπακόλ, Μπέτι Μίντλερ, Γκλεν Κλόουζ κ.ά., αν και έχουν προταθεί, δεν έχουν κερδίσει Όσκαρ.

13. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, αν και έχει προταθεί πέντε φορές για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, δεν κέρδισε το βραβείο.

14. Ο Πίτερ Ο’ Τουλ, παρ’ όλο που είχε οκτώ υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, δεν κέρδισε κανένα. Το 2003 η Ακαδημία του έδωσε ένα τιμητικό βραβείο για το σύνολο της προσφοράς του.

15. Μερικές πολύ γνωστές ταινίες που ήταν υποψήφιες αλλά δεν κέρδισαν Όσκαρ είναι: Ο Μεγάλος Δικτάτωρ (1940), Ψυχώ (1960), Η τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (1994), Η έκτη αίσθηση (1999), Τρούμαν (1998) κ.ά.