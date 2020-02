Ο Άνταμ Σάντλερ πήρε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τη συμμετοχή του στην ταινία «Uncut Gems» κατά την απονομή των βραβείων Film Independent Spirit και στην ομιλία του στην παραλαβή του βραβείου καταφέρθηκε κατά των Όσκαρ.

Η ταινία απορρίφθηκε από την Ακαδημία από τα Όσκαρ, μαζί με πολλές άλλες, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

«Απόψε, καθώς κοιτάω γύρω μου, συνειδητοποιώ ότι τα Independent Spirit Awards είναι τα καλύτερα βραβεία του Χόλιγουντ. Ας αφήσουμε όλους αυτούς τους φτερωτούς απεχθείς … να πάρουν τα Όσκαρ τους. Οι κομψές εμφανίσεις τους θα σβήσουν με την πάροδο του χρόνου ενώ οι ανεξάρτητες προσωπικότητες θα λάμπουν για πάντα.

Θα ήθελα επίσης να πω στους υποψήφιους φίλους μου ότι θα τους ξέρουν μια ζωή σαν τους τύπους που έχασαν από τον f*** Άνταμ Σάντλερ», είπε ο ηθοποιός.

The Oscars might need an umbrella for the shade Adam Sandler threw in this acceptance speech. #Oscars pic.twitter.com/rqGDzCWVLG