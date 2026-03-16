Όσκαρ 2026: Η μπηχτή του Conan O’ Brien για το σκάνδαλο Επστάιν – «Στη Βρετανία τουλάχιστον συλλαμβάνουν τους παιδόφιλους»

Η αναφορά στην σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και σε όσα ονόματα εμπλέκονται στο σκάνδαλο
Conan O'Brien
O Conan O'Brien / REUTERS/Mike Blake

Γεμάτη υπονοούμενα και η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ, με τα «πρωτεία» να παίρνει τόσο η «εισβολή» του ΑΙ στη ζωή μας, όσο και η αδιανόητη δράση του Τζέφρι Επστάιν. Σε ένα πανέξυπνο «παραλήρημα», o Conan O’ Brien «δίκασε» το αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά στη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, ο παρουσιαστής των Όσκαρ, Conan O’ Brien αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος δεν υπήρχαν Βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου κάνοντας σαφή σύνδεση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου», είπε αρχικά παριστάνοντας στη συνέχεια έναν Βρετανό πολίτη.

«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας», σχολίασε με το κοινό να γελά και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Και προφανώς αυτή η αναφορά πήγαινε στην σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και σε όλα τα ονόματα που εμπλέκονται έντονα στο σκάνδαλο Επστάιν και περιλαμβάνονται στους φακέλους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κόσμος
Πέθανε ο Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης σε ηλικία 69 ετών: Διέδωσε την ελληνική κουζίνα σε όλη τη Γαλλία
Η απώλειά του Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο κυπριακό ελληνισμό, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης
Ανδρέας Μαυρομμάτης
Ακόμη 6 εβδομάδες πολέμου «υπόσχεται» το Ισραήλ – Γιατί κάνει λόγο για «χιλιάδες στόχους» σε Ιράν και Λίβανο
Στόχος των επιχειρήσεων είναι να μην μπορεί να το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους για αρκετά χρόνια και παράλληλα να αποδυναμωθεί το ισλαμικό καθεστώς ώστε να είναι πιο «εύθραυστο» σε εξεγέρσεις
Λίβανος
