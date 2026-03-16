Όσκαρ 2026: Η μπηχτή του Conan O’ Brien για το σκάνδαλο Επστάιν – «Στη Βρετανία τουλάχιστον συλλαμβάνουν τους παιδόφιλους»

Γεμάτη υπονοούμενα και η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ, με τα «πρωτεία» να παίρνει τόσο η «εισβολή» του ΑΙ στη ζωή μας, όσο και η αδιανόητη δράση του Τζέφρι Επστάιν. Σε ένα πανέξυπνο «παραλήρημα», o Conan O’ Brien «δίκασε» το αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά στη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, ο παρουσιαστής των Όσκαρ, Conan O’ Brien αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος δεν υπήρχαν Βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου κάνοντας σαφή σύνδεση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου», είπε αρχικά παριστάνοντας στη συνέχεια έναν Βρετανό πολίτη.

Conan O’Brien jokes during his opening monologue at the #Oscars that there are no British nominees in the Best Actor or Actress categories because “they arrest their pedophiles.”



March 15, 2026

«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας», σχολίασε με το κοινό να γελά και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Και προφανώς αυτή η αναφορά πήγαινε στην σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και σε όλα τα ονόματα που εμπλέκονται έντονα στο σκάνδαλο Επστάιν και περιλαμβάνονται στους φακέλους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.