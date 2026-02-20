Πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη που «ταρακούνησε» τη μοναρχία και οι έρευνες που μπορεί να αποτελέσουν την «αρχή του τέλους»

Πρώτο θέμα παγκοσμίως αποτελεί το τελευταίο 24ωρο η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», καθώς φέρεται να είχε μεταβιβάσει απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν. Εκείνος αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ (19/2/2026), ενώ σήμερα θα υποβληθεί σε περαιτέρω αστυνομικές έρευνες.

Η τελευταία εικόνα του πρίγκιπα Άντριου που έχει κυκλοφορήσει, είναι όταν εκείνος αφέθηκε ελεύθερος από τη αστυνομία. Οι κάμερες των δημοσιογράφων τον έπιασαν μέσα στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε, με εκείνον να φαίνεται σοκαρισμένος και ξαπλωμένος στο κάθισμα του αυτοκινήτου προσπαθώντας να «ξεφύγει» από τα βλέμματα. Βέβαια η σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν συνεχίζουν να ερευνώνται, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι του έδινε παράνομα απόρρητα έγγραφα.

Ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος είναι 8ος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Η σύλληψή του την ημέρα των 66ων γενεθλίων του σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που ένα ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση. Η μόνη φορά που ένας εν ενεργεία μονάρχης συνελήφθη ήταν το 1554, όταν συνελήφθη η Ελισάβετ Τυδώρ, η οποία αργότερα έγινε η Ελισάβετ Α΄.

Η στιγμή της σύλληψης

Η σύλληψη του Άντριου που γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε στις 8 τοπική ώρα χθες (19/2/2026) όπου περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Ο Άντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Γουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του Άντριου με τον Επστάιν.

Αφέθηκε ελεύθερος

12 ώρες μετά τη σύλληψή του ο πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος αφού είχε συλληφθεί ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση».

Με εκείνον να φαίνεται «ζαλισμένος και σοκαρισμένος», επέστρεψε στην κατοικία του με τις έρευνες εναντίον του να μην σταματούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Δηλώσεις Βασιλιά Καρόλου

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς εξέδωσε δήλωση στην οποία εξέφραζε την «βαθιά ανησυχία» του και τόνιζε ότι η βασιλική οικογένεια θα «συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον και την υπηρεσία της προς όλους σας».

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο βασιλιάς.

«Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας. Ας το ξεκαθαρίσω: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Πώς έφτασαν οι έρευνες σε αυτό το σημείο – Το χρονικό της «πτώσης»

Ο Άντριου, ο «αγαπημένος γιός» της βασιλιάς Ελισάβετ, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό κριτική για τις σχέσεις του με τον Επστάιν.

Οι κατηγορίες για «παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» ήρθαν μετά την Veröffentlichung από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών με τον πρώην πρίγκιπα.

Μια ανταλλαγή email από τις 30 Νοεμβρίου φαίνεται να δείχνει τον Άντριου να προωθεί αναφορές του Επστάιν σχετικά με μια επίσκεψη που πραγματοποίησε εκείνη την περίοδο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Το 2008 ο Επστάιν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα Άντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που τον βάζει στο στόχαστρο του βρετανικού αλλά και του διεθνή τύπου.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον Άντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν).

Το 2019 ο Έπστάιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα Άντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον Άντριου. Ένα μήνα αργότερα Άντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

Η νέα κατηγορία σοκ

Νέα σοκαριστική κατηγορία σοκ για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου είδε το φως της δημοσιότητας. Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου κατηγορείται ότι παρακολούθησε ένα παιδί, ηλικίας μεταξύ 6 και 8 ετών, να υφίσταται βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο και δεξί χέρι του Τζέφρι Επστάιν.

Ο ισχυρισμός, ο οποίος φέρεται να προήλθε από ανώνυμη πληροφορία, αναφέρει επίσης ότι κι άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια της κοπέλας μαζί με τον Άντριου. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή κατηγορίες εναντίον του.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίστηκε στα αρχεία Επστάιν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τη Mirror.

Τα αρχεία του Επστάιν θα είναι μόνο η αρχή μιας αστυνομικής έρευνας για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο Andrew Mountbatten-Windsor δεν είναι απλώς ένας πρώην πρίγκιπας. Ο άλλος τίτλος που κατείχε για μια δεκαετία ήταν αυτός του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχασε και τους δύο τίτλους λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία και Αμερικανό χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν.

Αν και έχει χαρακτηριστεί με πολλούς ευφάνταστους τρόπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, όπως «Randy Andy» και «Airmiles Andy», η αστυνομία του Thames Valley τον περιέγραψε απλά ως «έναν άνδρα στα εξήντα από το Norfolk» που είχε συλληφθεί.

Η σύλληψή του έλαβε χώρα μόλις 20 ημέρες μετά την κυκλοφορία τριών εκατομμυρίων εγγράφων σχετικά με τον Epstein από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα αυτά ήταν πυκνά, ετερόκλητα και συχνά δύσκολο να συντεθούν.

Μεταξύ αυτών υπήρχαν αναφορές σε λαμπερά πάρτι γενεθλίων σε παλάτια. Μια πρόσκληση για να «γιορτάσουν τα 50 χρόνια του μπαμπά/Άντριου» στάλθηκε στον Έπσταϊν. Αυτός δεν απάντησε, οπότε το γραφείο του πρώην δούκα τον κυνήγησε για να πάρει την απάντησή του. Ο Έπσταϊν αρνήθηκε να παρευρεθεί με δύο μόνο λέξεις: «δεν μπορώ».

Η αλληλογραφία ήταν μερικές φορές επαγγελματική και συχνά προσωπική. Τα αρχεία έκαναν καθημερινά πρωτοσέλιδα και τώρα οδήγησαν την αστυνομία να διερευνήσει τις κατηγορίες για παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα εναντίον του αδελφού του βασιλιά.

Δεν γνωρίζουμε τι συγκεκριμένα οδήγησε στη σύλληψη του Andrew την ημέρα των 66ων γενεθλίων του. Ο πρώην πρίγκιπας πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες. Ωστόσο, στα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν μας δίνουν μια γεύση από αποσπάσματα συνομιλιών.

Τα αρχεία που έχουν αναφερθεί εδώ και εβδομάδες θα είναι μόνο η αρχή της αστυνομικής έρευνας, καθώς συλλέγουν και διερευνούν τις καταγγελίες για παράνομη συμπεριφορά σε δημόσια αξιώματα.