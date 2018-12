Ήταν μεγάλη μου χαρά, ήταν μεγάλη μου τιμή». Με αυτά τα λόγια και εν μέσω παρατεταμένου χειροκροτήματος, η ‘Ανγκελα Μέρκελ, φανερά συγκινημένη, έκλεισε την τελευταία ομιλία της. Ενώπιον 1.000 συνέδρων, 1.000 επίσημων προσκεκλημένων και 1600 δημοσιογράφων, η κυρία Μέρκελ ολοκλήρωσε 18 χρόνια στην ηγεσία του CDU με μια σύντομη αναδρομή στους σταθμούς της επιτυχημένης θητείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της «για την κριτική, την στήριξη και την συνεργασία», όλων αυτών των χρόνων.

Σε μια ασυνήθιστη εικόνα, η Καγκελάριος, με δάκρυα στα μάτια, δέχθηκε επί 9:24 λεπτά το χειροκρότημα των συνέδρων, ενώ παρακολούθησε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ετοίμασαν προς τιμήν της τα μέλη του Προεδρείου του κόμματος, με μουσική επένδυση το τραγούδι «Thank you for the days» των Kinks. «Ευχαριστούμε για την ανθρωπιά, την σοβαρότητα, τον χαρακτήρα, το τσαγανό και το χιούμορ, για το θάρρος. Χαιρόμαστε για αυτό που έρχεται», αναφερόταν στο βίντεο, ενώ οι σύνεδροι κρατούσαν πλακάτ με την φράση «Ευχαριστούμε αρχηγέ, για τα 18 χρόνια ηγεσίας».Εκτός από την Μέρκελ έκλαιγαν και κάποιοι από τους συνέδρους ενώ έκλαιγε ακόμα και η υποψήφια για την διαδοχή της Μέρκελ, Αννεγκρέτ Κραμπ Καρενπάουερ.

VIDEO: CDU delegates, some with tears in their eyes, applauded German Chancellor Angela #Merkel at a party conference in Hamburg as the veteran leader prepared to hand over the reins of her Christian Democratic Union after nearly two decades #CDUbpt18 pic.twitter.com/nsFZrATi6f

— AFP news agency (@AFP) December 7, 2018