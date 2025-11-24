Κόσμος

Ουαλία: Συγκλονιστικό βίντεο με οδηγό φορτηγού να «καρφώνεται» σε βανάκι – Οδηγούσε με θολωμένο παρμπρίζ

Ο οδηγός προκάλεσε καραμπόλα 5 οχημάτων αλλά ευτυχώς οι εμπλεκόμενοι υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή τους
τροχαίο
Η στιγμή της σύγκρουσης

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα έγινε σε δρόμο της Ουαλίας, όταν οδηγός φορτηγού που προσπαθούσε να δει μέσα από το θολωμένο τζάμι του, καρφώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και προκάλεσε καραμπόλα 5 οχημάτων.

Ο 57χρονος οδηγός φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο, κοίταζε μέσα από ένα μικρό κενό στο τζάμι, όταν συγκρούστηκε με ένα μίνι βαν κοντά στο χωριό Σάνδικροφτ της Ουαλίας

Η συγκλονιστική σύγκρουση καταγράφηκε από την κάμερα του φορτηγού με αυτό να πέφτει πάνω στα αμάξια και μετά να βγαίνει από τον δρόμο.

Το βίντεο δείχνει το σώμα του 57χρονου να εκσφενδονίζεται μέσα στο όχημα καθώς το παρμπρίζ σπάει και το καπέλο του πετάγεται μακριά. Ο ίδιος τρέμει από τον φόβο και βρίζει επανειλημμένα, εμφανώς τρομοκρατημένος.

Το μίνι βαν έπεσε με το μπροστινό μέρος σε ένα χαντάκι, ενώ και άλλα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση.

Ο άνδρας μάλιστα οδηγούσε ένα φορτηγό γεμάτο κόλλα και μέρος της χύθηκε στο δρόμο μετά τη σύγκρουση, προκαλώντας κυκλοφορικά προβλήματα.

Ο εισαγγελέας είπε ότι εκείνος είχε «κακή ορατότητα λόγω του θολωμένου παρμπρίζ του», ενώ ο ήλιος ήταν χαμηλά, γεγονός που επίσης δυσχέραινε τις συνθήκες οδήγησης.

Ο 57χρονος ομολόγησε την ενοχή του για επικίνδυνη οδήγηση αυτοκινήτου, αλλά κατάφερε να μην μπει στη φυλακή και του επιβλήθηκε ποινή 36 εβδομάδων, με αναστολή 18 μηνών.

Του απαγορεύτηκε επίσης η οδήγηση για 18 μήνες και του επιβλήθηκε η καταβολή 187 λιρών ως επιπλέον χρέωση προς το θύμα, καθώς και 85 λίρες για τα έξοδα.

