Κόσμος

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, κι όχι από το «Παλάτι» του Όρμπαν

«Το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο», έγραψε στο Facebook ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ
Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ / REUTERS / Bernadett Szabo

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, στο πνεύμα της «αλλαγής καθεστώτος» που υποσχέθηκε, ο νικητής των εκλογών της περασμένης Κυριακής (15.04.2026) στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να κυβερνήσει όπως ο προκάτοχός του Βίκτορ Όρμπαν από το μοναστήρι των Καρμελιτών, που φιλοξενούσε μέχρι σήμερα τις πρωθυπουργικές υπηρεσίες και την πρωθυπουργική κατοικία και έχει γίνει για την αντιπολίτευση σύμβολο της κατάχρησης της εξουσίας.

«Το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο», έγραψε στο Facebook ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ.

Το μοναστήρι του 18ου αιώνα είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια τζαμιού στον λόφο του Κάστρου της Βούδα που έχει χαρακτηρισθεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Υπήρξε πολιτιστικό κέντρο μέχρι το 2014, όταν το ιδιοποιήθηκε η ουγγρική κυβέρνηση για να εγκατασταθεί εκεί, το 2019, ο Βίκτορ Όρμπαν και οι υπηρεσίες του.

Η επιχείρηση απαίτησε διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υψηλές δαπάνες. Ηταν μία κίνηση με την οποία ο Όρμπαν ήθελε να σβήσει την ανάμνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος που είχε μεταφέρει το κέντρο της εξουσίας στην Πέστη, την κάτω πόλη, όπου βρίσκεται το ουγγρικό κοινοβούλιο.

Ο Όρμπαν πόζαρε μαζί με τους καλεσμένους του στην βεράντα του ιστορικού κτιρίου με θέα στον Δούναβη, αλλά τόσο το μοναστήρι όσο και η περιοχή ήταν κλειστά για το κοινό.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο τόπος αυτός έγινε για την αντιπολίτευση σύμβολο μιας εξουσίας καταχρηστικής και αποκομμένης από τους ούγγρους πολίτες.

Το νέο κοινοβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές του Μαΐου και ο Πέτερ Μαγιάρ θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Έχει υποσχεθεί αλλαγή καθεστώτος και χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία εδρών που έχει εξασφαλίσει θα είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία της δημοκρατίας στην Ουγγαρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
173
106
102
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χέγκσεθ: Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, με το 10% της ναυτικής μας δύναμης – «Παρακολουθούμε τις κινήσεις σας» λέει στο Ιράν
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, προειδοποιεί αυστηρά την Τεχεράνη - «Το να απειλείται εμπορικά πλοία, δεν είναι έλεγχος, είναι πειρατεία», αναφέρει μεταξύ άλλων
Πιτ Χέγκσεθ
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Newsit logo
Newsit logo