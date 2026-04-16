Ο Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου: «Από τις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκεχειρία με το Ισραήλ», λένε αραβικά μέσα

Ραγδαίες φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του από τον Λίβανο, στην οποία όπως φαίνεται “κλείδωσε” η εκεχειρία με το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειές του να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», όπως ανέφερε το γραφείο του σε ανάρτηση στο X, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, τονίζοντας τη δέσμευσή του να ανταποκριθεί στο αίτημα της χώρας για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καταριανού δικτύου Al-Araby, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Ζοζέφ Αούν ότι επίκειται ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο μέσα στις επόμενες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πληροφορία αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει δημοσίευμα της Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο στρατός του Ισραήλ έχει ήδη λάβει εντολή να προετοιμαστεί για εκεχειρία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε νωρίτερα ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Χεζμπολάχ: Σοβαρό λάθος οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου με το Ισραήλ

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν “σοβαρό λάθος”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις “δωρεάν παραχωρήσεις” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

“Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο”, δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο πλήγματα σε στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας η οποία καταστράφηκε.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει για άλλη μια φορά σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας πως το πλήγμα «κομμάτιασε τη γέφυρα» χωρίς δυνατότητα επισκευής.