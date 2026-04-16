Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν δυο δεξαμενόπλοια για το Ιράκ παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
REUTERS/File Photo

Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια μπήκαν στον Κόλπο από τα Στενά του Ορμούζ, με προορισμό το Ιράκ, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει από τη Δευτέρα (13/04/2026) η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Τα δύο πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC (υπερδεξαμενόπλοια), τα RHN και Alicia, βρίσκονταν σήμερα κοντά στις ιρανικές ακτές αφού πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Είναι μεταξύ των λιγοστών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες ημέρες, αν και ο αμερικανικός στρατός διαβεβαιώνει ότι τις πρώτες 48 ώρες ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να εφαρμόσουν τον αποκλεισμό, ο οποίος αφορά «πλοία κάθε σημαίας, που μπαίνουν ή βγαίνουν από λιμάνια και ιρανικές θαλάσσιες ζώνες».

Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια είχαν δηλώσει αρχικά ως προορισμό τους το Ιράκ, όμως στη συνέχεια τροποποίησαν το σήμα τους και αναφέρουν ότι «αναμένουν εντολές», σύμφωνα με την Kpler.

Ένα τρίτο VLCC, το Agios Fanouris I, καθώς και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το GPL, βρίσκονται επίσης στον Κόλπο, αφού διέπλευσαν τα Στενά κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού τους. Και τα δύο δηλώνουν ως προορισμό τους το Ιράκ.

Χθες Τετάρτη και την Πέμπτη πέρασαν από το Ορμούζ το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Zaynar 2 και το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων Neshat και έχουν εντοπιστεί κοντά στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
177
106
102
85
Newsit logo
Newsit logo