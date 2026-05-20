Europol: Χειροπέδες σε δύο από τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς της Ευρώπης

Μεγάλη επιτυχία της Europol. Η ευρωπαϊκή αστυνομία συνέλαβε δύο από τους πλέον επικίνδυνους καταζητούμενους κακοποιούς της Ευρώπης. Πρόκειται για έναν 29χρονο Τούρκο που βρίσκεται πίσω από απόπειρα δολοφονίας και διασυνδέσεις με εγκληματικά δίκτυα, καθώς και ένα ηγετικό στέλεχος της Καμόρα.

Οι δύο διαβόητοι κακοποιοί καταζητούνταν για αδικήματα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και συνελήφθησαν στο πλαίσιο ξεχωριστών διεθνών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε η Europol την Τετάρτη (20.05.2026).

Ο 29χρονος Τούρκος, που καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για απόπειρα δολοφονίας, με φερόμενες διασυνδέσεις με εγκληματικά δίκτυα, συνελήφθη στην Τουρκία.

Ο δεύτερος, υψηλόβαθμο στέλεχος της Καμόρα, συνελήφθη στην Ισπανία έπειτα από διασυνοριακή έρευνα υπό τον συντονισμό των ιταλικών αρχών.

Οι γερμανικές αρχές κατηγορούν τον Τούρκο υπήκοο ότι βρίσκεται πίσω από απόπειρα δολοφονίας που έγινε στις 26 Απριλίου 2025 στο Λούντβιχσμπουργκ. Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από περιφερειακό δικαστήριο της Στουτγάρδης.

Τελικά συνελήφθη στις αρχές Μαΐου, λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του προφίλ του στον ιστότοπο EU Most Wanted, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας GRIMM της Europol. Η συγκεκριμένη ομάδα επικεντρώνεται στον εντοπισμό ορισμένων από τα πιο επικίνδυνα άτομα στην Ευρώπη που συνδέονται με δίκτυα παροχής εγκληματικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου, ιταλικές και ισπανικές αρχές συνέλαβαν στο Αλικάντε της Ισπανίας το υψηλόβαθμο μέλος της Καμόρα, ηγετική φυσιογνωμία της φατρίας Licciardi, μέλους της εγκληματικής συμμαχίας Secondigliano μαζί με τις φατρίες Contini και Mallardo.

Καταζητούνταν από τον Ιούνιο του 2025, όταν οι ιταλικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για εκβιασμό με μεθόδους μαφίας.