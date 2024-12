Ουκρανία: 30 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στις μάχες στο Κουρσκ

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR) δήλωσαν σήμερα ότι «τουλάχιστον 30 στρατιώτες» από τη Βόρεια Κορέα, που μάχονταν στο πλευρό του ρωσικού στρατού, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου.

Τουλάχιστον 30 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα «σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» κατά το Σαββατοκύριακο, δήλωσε η ουκρανική GUR μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για «σημαντικές απώλειες».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Βορειοκορεάτες αυτοί ενεπλάκησαν σε μάχες γύρω από τα χωριά Πλέκοβο, Βορόζμπα και Μαρτινόβκα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας βρίσκεται στην κατοχή των ουκρανικών δυνάμεων από τον Αύγουστο.

Αρκετές χιλιάδες Βορειακορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξουν τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με δυτικές πηγές. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αποφεύγει κάθε φορά τις ερωτήσεις για το θέμα αυτό, αρνούμενο να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει την αποστολή στρατιωτών.

A Ukrainian Armed Forces reconnaissance group commander with the call sign Madyar published footage from the Kursk region showing dead Russians and, reportedly, North Korean soldiers lying in stacks. pic.twitter.com/LX3HjwJIVI