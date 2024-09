Ουκρανία: 7 νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Λβιβ ανάμεσά τους 3 παιδιά

Νέα θύματα, ανάμεσά τους και παιδιά, είναι το αποτέλεσμα του νέου ρωσικού χτυπήματος στην Ουκρανία νωρίς το πρωί της Τετάρτης (04.09.2024).

Η ρωσική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missiles against our cities and people. The strike on Lviv killed 5 people, including a 14-year-old girl. My condolences go out to the families and loved ones of the victims. More than 30 people were injured. Ordinary residential buildings, schools, and medical facilities… pic.twitter.com/RYeA2k1PY8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2024

Πέρα από τους νεκρούς πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση με πυραύλους και drones προκάλεσε, ενώ καταστράφηκαν ιστορικά κτίρια στην καρδιά της Λβιβ, ανακοίνωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πιο φονική μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Ρωσία έπληξε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στη Λβιβ από την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλο ήταν ένα 14χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ενώ πέντε παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μακσίμ Κοζίτσκιι.

Ο Αντρίι Σαντόβι, ο δήμαρχος της Λβιβ, η οποία είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας της Λβιβ, δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι μια μαία και ένας άνδρας, ενώ 35 άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, στο οποίο ο δήμαρχος εικονίζεται ανάμεσα στα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου, δήλωσε πως υπέστησαν ζημιές περισσότερες από 50 κτιριακές δομές, από σχολεία μέχρι κατοικίες και κλινικές, οι περισσότερες στην καρδιά της πόλης.

Αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη ανέφερε επίσης στο Ρόιτερς πως υπάρχουν ζημιές σε κτίρια.

Στη γειτονική Πολωνία απογειώθηκαν σήμερα πολεμικά αεροσκάφη για τρίτη φορά σε οκτώ ημέρες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εθνικού εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

«Ήταν άλλη μια νύχτα με πολλή δουλειά για ολόκληρο το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Πολωνία εξαιτίας … των πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τη μεγάλου βεληνεκούς αεροπορία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η διοίκηση μέσω του X.

Η Ρωσία έπληξε σήμερα επίσης το Κίεβο και άλλες περιφέρειες με πυραύλους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Η Ρωσία σφυροκοπά τις τελευταίες ημέρες την Ουκρανία με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μερικοί ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αναφέρουν πως πρόκειται για την απάντηση της Μόσχας στην πρόσφατη επιδρομή του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις επιθέσεις στην Πολτάβα και τα σημερινά πλήγματα στη Λβιβ και το Κίεβο.

