Ουκρανία: Αδειάζει το Σλοβιάνσκ, μετά την επέλαση του ρωσικού στρατού

Έντονη είναι η κινητικότητα στην πόλη Σλοβιάνσκ καθώς η Ουκρανία ξεκίνησε την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών, ένδειξη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται σε ένα από τα τελευταία προπύργιά της στην περιφέρεια του Ντονμπάς που θέλει να πάρει υπό τον έλεγχο της η Ρωσία.

Το Σλοβιάνσκ είναι μία από τις πολλές πόλεις και κοινότητες της Ουκρανίας στο Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η Ρωσία επιδιώκει να ελέγχει ολόκληρο το Ντονμπάς, μια λεκάνη γνωστή για τα ανθρακωρυχεία και τη βαριά βιομηχανία της.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά προς τα βόρεια και ανατολικά του Σλοβιάνσκ και απέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα από την είσοδο της πόλης.

«Υπέγραψα εντολή για την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών από ορισμένες περιοχές του Σλοβιάνσκ που είναι πιο ευάλωτες στα πλήγματα του εχθρού» ανέφερε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στο Telegram.