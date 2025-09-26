Ουκρανία: «Απέτυχαν οι ρωσικές επιθέσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι» – Η φονική τακτική «χίλιες τομές» της Μόσχας στο πεδίο μάχης

Για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και την κατάσταση που επικρατεί σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, μίλησε σήμερα (26.09.2025) ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο επικεφαλής των ουκρανικών στρατευμάτων υποστήριξε ότι απέτυχαν οι φετινές ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, τονίζοντας ωστόσο πως η Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.

«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Σίρσκι σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία σημειώνει μικρά εδαφικά κέρδη σε διάφορα τμήματα της γραμμής του μετώπου, ωστόσο η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι μικρές προελάσεις έχουν υψηλό τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.

Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Και οι δύο πλευρές σπανίως μιλούν για τις απώλειές τους, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις κάποιων υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στην Ουκρανία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Μικρές επιθέσεις του ρωσικού πεζικού

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι η γραμμή του ενεργού μετώπου έχει επιμηκυνθεί κατά 200 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο και φθάνει τώρα τα 1.250 χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την απόσταση από τον βορρά έως τον νότο της Γαλλίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 712.000 Ρώσοι στρατιώτες εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι απέτυχαν τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόφσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Η κατάληψη του συνόλου του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα (26.09.2025) ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γιουνακίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Ουκρανικό άρμα μάχης / REUTERS / Stringer

Ο Σίρσκι υπογράμμισε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική που περιλαμβάνει πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού και την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές», μια μορφή «βασανιστηρίου» με πολλά μικρά κοψίματα.

«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου, δηλαδή 4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».

Ο στόχος: να «παραλύσει» η ουκρανική επιμελητεία και να «κατακτηθούν εδάφη χωρίς να ενεργοποιείται μεγάλος αριθμός στρατιωτών», δήλωσε ο Σίρσκι.

Μιλώντας για μια σημαντική πρόοδο των Ρώσων τον Αύγουστο κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια στο Ντονέτσκ, ο Σίρσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία απέκοψε τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος του ποταμού Καζένι Τόρετς, κάνοντας λόγο για «παγίδα».

Η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι τους δύο τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει πλήξει 85 στρατιωτικές, ή στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος, όπως αεροπορικές βάσεις, αποθήκες και εργοστάσια.

Βολή ουκρανικού άρματος μάχης / REUTERS / Stringer

Μίλησε επίσης για την αντιαεροπορική άμυνα απέναντι στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικές πόλεις, οι οποίες έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις με drones, η Ουκρανία σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερα ελικόπτερα και ελαφρά αεροσκάφη, δύο μέσα που έχουν αποδειχθεί «αποτελεσματικά», όπως δήλωσε.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε ξαφνικά την άποψή του για τον πόλεμο και, ενώ υποστήριζε ότι το Κίεβο δεν έχει άλλα χαρτιά για να ρίξει στο τραπέζι, δήλωσε τώρα ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που έχει χάσει μέχρι στιγμής, περίπου το 20% του συνολικού εδάφους της.

Δεν προσέφερε, ωστόσο, άλλη ουσιαστική νέα βοήθεια στην Ουκρανία για την επίτευξη αυτών των στόχων και έριξε το βάρος στους Ευρωπαίους συμμάχους.