Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας, ο δισεκατομμυριούχος Ρινάτ Αχμέτοφ, προτίθεται να καταθέσει αγωγή κατά της Ρωσίας, ζητώντας το ποσό των 17-20 δισεκ. δολαρίων ως αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις μονάδες της χαλυβουργίας του «Azovstal», στην κατεστραμμένη πόλη της Μαριούπολης.

Η χαλυβουργία «Azovstal» υπέστη σοβαρές ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς αφού το τεράστιο εργοστάσιο έγινε το τελευταίο οχυρό αντίστασης στη νότια αυτή πόλη-λιμάνι. Η μονάδα χάλυβα και σιδήρου «Ιλίτς», που ανήκει επίσης στον Αχμέτοφ, υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές κατά την διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην Μαριούπολη.

«Θα καταθέσουμε οριστικά αγωγή κατά της Ρωσίας και θα ζητήσουμε τις δέουσες αποζημιώσεις για όλες τις ζημίες και τις απώλειες των επιχειρήσεων» δήλωσε ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης χαλυβουργίας της Ουκρανίας Metinvest, σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο mrpl.city.

Ερωτηθείς πόσα χρήματα έχει χάσει η Metinvest από τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε «Azovstal» και «Ιλίτς», ο Αχμέτοφ είπε ότι «το κόστος αντικατάστασης … λόγω της ρωσικής επιθετικότητας κυμαίνεται από 17 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στην αγωγή που θα κατατεθεί κατά της Ρωσίας».

#Ukrainian billionaire Rinat Akhmetov will file a lawsuit against #Russia for 17-20 billion dollars due to the destruction of the #Azovstal plant and damage to the #Mariupol Ilyich Iron and Steel plant. pic.twitter.com/j6DglqACgP