Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών για παράνομη διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό

Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε την Τετάρτη (13/5/26) σε φυλάκιση δύο ετών. Τον Αύγουστο του 2024, ο Έρικ Φλέμινγκ ομολόγησε ότι έκανε τον μεσάζοντα, αγοράζοντας 50 φιαλίδια κεταμίνης τα οποία παρέδωσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του να απεξαρτηθεί. Έπαιρνε κεταμίνη υπό επίβλεψη, στο πλαίσιο συνεδριών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Ο Έρικ Φλέμινγκ ήταν γνωστός του Μάθιου Πέρι, παραγωγός του ριάλιτι «The Surreal Life» και σκηνοθέτης της ταινίας «My Brother the Pig» με την Σκάρλετ Γιοχάνσον και την Εύα Μέντες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Φλέμινγκ είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Τζασβίν Σάνγκα – γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Χόλιγουντ ως «βασίλισσα της κεταμίνης» – η οποία καταδικάστηκε τον Απρίλιο από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών. «Διάγραψε όλα τα μηνύματά μας», είχε προτρέψει μέσω SMS τον μεσάζοντα, όταν η Σάνγκα πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

