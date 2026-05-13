Βρετανία: Ο Στάρμερ δηλώνει ότι «θα αγωνιστεί» αν κινηθεί η διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί, στην περίπτωση που ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός στο Κοινοβούλιο, μετά την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Καρόλου που παρουσίασε τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει την Πέμπτη (14/5/26) τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού κόμματος και την πρωθυπουργία. Στη συζήτηση πάντως που ακολούθησε την ομιλία του βασιλιά στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασιστικός.

Η ομιλία του Καρόλου «χάραξε έναν ελπιδοφόρο δρόμο» είπε. Αναφερόμενος στις «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα απαρνηθεί τις εργατικές αξίες του» επικρίνοντας εκείνους που υπερασπίζονται «μια πολιτική μνησικακίας και διχασμού». Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει όσα υποσχέθηκε στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας, θα λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μετανάστευση και θα βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τους Βρετανούς.

Την Τρίτη, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει «να συνεχίσει να κυβερνά».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Στρίτινγκ σχεδιάζει να παραιτηθεί την Τετάρτη (14/5/26). Το πρωί συναντήθηκε για λιγότερο από 20 λεπτά στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον πρωθυπουργό και έφυγε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο.

Ένας «επικίνδυνος κόσμος»

Ο Κάρολος, στην ομιλία που εκφώνησε στη Βουλή των Λόρδων, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα, παρουσίασε 35 νομοσχέδια –γραμμένα από την κυβέρνηση– για ποικίλα θέματα, από την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel μέχρι την πράσινη ενέργεια ή την προσέγγιση με την ΕΕ.

«Ένας κόσμος ολοένα και πιο επικίνδυνος και ασταθής απειλή τον Ηνωμένο Βασίλειο και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν είναι παρά μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα» υπογράμμισε.

Άλλες προτάσεις που παρουσιάστηκαν και θα συζητηθούν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο είναι η χορήγηση δικαιώματος ψήφου από την ηλικία των 16 ετών και η μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής ασύλου. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που διέπλευσαν τη Μάγχη με πλοιάρια ξεπέρασε τις 200.000 από το 2018, όταν ξεκίνησε η καταμέτρησή τους.