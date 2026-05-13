Διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου τα Εμιράτα

Το γραφείο του Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε μυστικά τα ΗΑΕ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Ronen Zvulun
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέρριψαν ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε χθες (13.05.2026) ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μία πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

