Ο Πέδρο Πασκάλ και ο Στίβεν Κόλμπερτ αντάλλαξαν φιλί στον «αέρα» του The Late Show

Tο πιο απρόβλεπτο τηλεοπτικό του αντίο συνεχίζει ο Στίβεν Κόλμπερτ λίγα 24ωρα πριν από το οριστικό φινάλε του «The Late Show». Μετά το φιλί του με τον Τζίμι Φάλον και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, ο οικοδεσπότης της δημοφιλούς εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης αντάλλαξε φιλί και με τον διάσημο ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ.

Όπως αποδείχθηκε και στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «The Late Show», ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το κοινό μοιράζοντας φιλιά στους καλεσμένους του, όπως ο Πέδρο Πασκάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχή έγινε στις 11 Μαΐου, όταν ο Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς εμφανίστηκαν μαζί στο «The Late Show», στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας εβδομάδας του Κόλμπερτ. Η κοινή τους εμφάνιση είχε τον αέρα μίας μικρής επανένωσης του «Strike Force Five», της ομάδας των παρουσιαστών που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της απεργίας των σεναριογράφων.

Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η συζήτηση πήγε στο αν οι παρουσιαστές έχουν φιλήσει ποτέ καλεσμένο τους στην κάμερα. Ο Κόλμπερτ κοίταξε τον Φάλον, εκείνος του είπε ότι μάλλον απλώς θέλει να τον φιλήσει, και ο οικοδεσπότης του «The Late Show» τον τράβηξε κοντά του για ένα φιλί. Την επομένη, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους ζήτησε να ξαναπαιχτεί το απόσπασμα και άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε κι εκείνη να μπει στη λίστα. «Δεν βλέπει κανείς. Είναι μόνο μεταξύ μας», είπε αστειευόμενη, πριν φιλήσει τον Κόλμπερτ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ο Κόλμπερτ είχε ήδη αποκαλύψει ότι στη διάρκεια της εκπομπής έχει φιλήσει, μεταξύ άλλων, τη Σάλι Φιλντ, την Έλεν Μίρεν, την Άλισον Τζάνεϊ, τον Τζεφ Ντάνιελς και τον Άντριου Γκάρφιλντ. Αυτή τη φορά, όμως, το αστείο πήρε τη μορφή ενός μεγάλου τηλεοπτικού αποχαιρετισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα, ο Πέδρο Πασκάλ κάθισε απέναντι από τον παρουσιαστή και έδειξε πως ήθελε κι εκείνος το δικό του τηλεοπτικό φιλί. Οι δύο άνδρες φιλήθηκαν μπροστά στο κοινό, με τον Πασκάλ να σχολιάζει: «Ζήλεψα». Ο Κόλμπερτ απάντησε στο ίδιο ύφος: «Δεν υπάρχει λόγος. Όποτε θέλεις. Αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα».

Pedro Pascal asks to Stephen Colbert for a kiss during The Late Show pic.twitter.com/SWj1GuHyXi — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 13, 2026

Το «The Late Show With Stephen Colbert» θα προβάλει το τελευταίο του επεισόδιο στις 21 Μαΐου, κλείνοντας μια διαδρομή 11 σεζόν στο CBS και μία μεγάλη εποχή για το αμερικανικό late night.