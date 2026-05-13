Reuters: Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ επιτέθηκαν σε φιλοϊρανικές δυνάμεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν

Μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν στόχους που συνδέονται με ισχυρές σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ αντίποινα εξαπολύθηκαν και από το Κουβέιτ στο Ιράκ, όπως ανέφεραν πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Οι επιθέσεις Σαουδικής Αραβίας και Κουβέιτ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου στρατιωτικών αντιδράσεων γύρω από τον Κόλπο, το οποίο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κρυφό κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτές οι επιθέσεις πυροδότησαν ιρανικές επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου και στο Ισραήλ, οι οποίες έχουν κλονίσει την παγκόσμια οικονομία και έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι πηγές για τις επιθέσεις από τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ περιλαμβάνουν τρεις Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας και στρατού, έναν Δυτικό αξιωματούχο και δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα, ένα από αυτά στις ΗΠΑ.

Οι σαουδαραβικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της σαουδαραβικής αεροπορίας εναντίον στόχων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν κοντά στα βόρεια σύνορα του βασιλείου με το Ιράκ, δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος και το άτομο που ενημερώθηκε για το θέμα. Ο δυτικός αξιωματούχος είπε ότι ορισμένες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν γύρω στην περίοδο της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 7 Απριλίου.

Στοχοποίησαν τοποθεσίες από τις οποίες εξαπολύθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου, ανέφεραν οι πηγές.

Επικαλούμενες στρατιωτικές εκτιμήσεις, οι ιρακινές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο φορές πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με ρουκέτες από το έδαφος του Κουβέιτ στο Ιράκ. Μία σειρά από επιθέσεις έπληξε θέσεις πολιτοφυλακής στο νότιο Ιράκ τον Απρίλιο, σκοτώνοντας αρκετούς μαχητές και καταστρέφοντας μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή Κατάιμπ Χεζμπολάχ για επικοινωνίες και επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει εάν οι πύραυλοι από το Κουβέιτ εκτοξεύτηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ή από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος έχει μεγάλη παρουσία εκεί.

Η Σαουδική Αραβία χτύπησε και ιρανικό έδαφος

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και «μείωση των εντάσεων με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής», αλλά δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των επιθέσεων στο Ιράκ.

Την Τρίτη (12.05.2026), το Reuters ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε άμεσες επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου σε αντίποινα για επιθέσεις στο βασίλειο, την πρώτη φορά που είναι γνωστό ότι το Ριάντ έπληξε ιρανικό έδαφος. Τα ΗΑΕ πραγματοποίησαν επίσης παρόμοιες επιθέσεις στο Ιράν, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Εκατοντάδες από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν τον Κόλπο προέρχονταν από το Ιράκ, ανέφεραν όλες οι πηγές.

Οι συνεχείς επιθέσεις από ένα δεύτερο μέτωπο στο Ιράκ ώθησαν τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ να χάσουν την υπομονή τους με τις πολιτοφυλακές, οι οποίες συλλογικά διοικούν δεκάδες χιλιάδες μαχητές και οπλοστάσια.

Το Κουβέιτ κάλεσε τον εκπρόσωπο του Ιράκ στη χώρα τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου για να διαμαρτυρηθεί για τις διασυνοριακές επιθέσεις, καθώς και για την εισβολή στο προξενείο του Κουβέιτ στην πόλη της Βασόρας στις 7 Απριλίου. Η Σαουδική Αραβία κάλεσε επίσης τον πρεσβευτή του Ιράκ στις 12 Απριλίου για να διαμαρτυρηθεί για τις επιθέσεις.

Οι σχέσεις των χωρών του Κόλπου με το Ιράκ

Οι σχέσεις των χωρών του Κόλπου με το Ιράκ χαρακτηρίζονται από καχυποψία εδώ και καιρό. Οι δεσμοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές το 1990, όταν οι δυνάμεις του Ιρακινού προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν εισέβαλαν στο Κουβέιτ και εκτόξευσαν πυραύλους Scud στη Σαουδική Αραβία, και παρέμειναν τεταμένες για δεκαετίες.

Η εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003 επιδείνωσε τις ανησυχίες του Κόλπου, ενδυναμώνοντας τις σιιτικές πολιτικές παρατάξεις και τις ένοπλες ομάδες που συνδέονται στενά με την Τεχεράνη, μετατρέποντας το Ιράκ σε βασικό κόμβο στο περιφερειακό δίκτυο πληρεξουσίων του Ιράν.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Βαγδάτη ότι δεν κατάφερε να περιορίσει αυτές τις ομάδες, οι οποίες λειτουργούν με σημαντική αυτονομία και έχουν εξαπολύσει επιθέσεις πέρα ​​από τα σύνορα.

Τον Μάρτιο, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ είχαν προειδοποιήσει τη Βαγδάτη μέσω διπλωματικών οδών να περιορίσει τις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από φιλο-ιρανικές ομάδες εναντίον κρατών του Κόλπου, σύμφωνα με δύο Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας και έναν κυβερνητικό σύμβουλο ασφαλείας.

Ωστόσο, οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν συνεχίζουν να πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης κατά μήκος των συνόρων του Ιράκ με το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, διεξάγοντας αναγνωρίσεις και παρέχοντας πληροφορίες στο Ιράν, σύμφωνα με τέσσερις ιρακινές πηγές ασφαλείας και ένα άτομο που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

«Συλλέγουν πληροφορίες για το τι έχει υποστεί ζημιά, τι εξακολουθεί να λειτουργεί. Προετοιμάζονται για το επόμενο χτύπημα», δήλωσε το άτομο που ενημερώθηκε για το θέμα.