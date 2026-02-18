Ουκρανία: Δεύτερη ημέρα συνομιλιών με ΗΠΑ-Ρωσία – Καμία πρόοδος στα εδαφικά

Ουκρανοί και Ρώσοι αναμένεται να επαναλάβουν το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2026) τις συνομιλίες τους στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση για να προσπαθήσουν να βρουν μια διέξοδο σε τέσσερα χρόνια μαχών στην Ουκρανία, έπειτα από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις που έδειξαν λίγα σημάδια προόδου.

Οι συνομιλίες, οι οποίες διάρκεσαν έξι ώρες, «ήταν πολύ τεταμένες» χθες, Τρίτη (17.02.2026), δήλωσε πηγή που πρόσκειται στη ρωσική αντιπροσωπεία, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να επαναληφθούν την επομένη. Οι τρεις αντιπροσωπείες ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο InterContinental, ενώ «σύμβουλοι» από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ήταν επίσης παρόντες στη Γενεύη.

«Μετά τη συνεδρίαση σε ολομέλεια, οι εργασίες συνεχίσθηκαν σε ομάδες κατά τομείς προτεραιότητας» με συναντήσεις «των πολιτικών και των στρατιωτικών», δήλωσε μέσω του Telegram ένας από τους ουκρανούς διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να επαναληφθούν σήμερα, Τετάρτη.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι ενημέρωσε για τις εργασίες αυτές «τους αντιπροσώπους των εταίρων, Αμερικανούς και Ευρωπαίους, στη διάρκεια χωριστής συνεδρίασης».

Συνεχιζόμενη η αμερικανική πίεση για την επίλυση

Τα μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που αποκαλύφθηκε πριν από μήνες και προβλέπει κυρίως εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν πάντως σε ό,τι αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας: η Μόσχα απαιτεί από τις ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Οι συνομιλίες της Γενεύης ακολουθούν δύο πρόσφατες συνόδους συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ χαιρέτισε ωστόσο σήμερα την πρόοδο που αντιπροσωπεύει η συνέχιση αυτής της διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί.

«Η επιτυχία του προέδρου Τραμπ να κάνει να συναντηθούν τα δύο μέρη αυτού του πολέμου έφερε σημαντική πρόοδο», υποστήριξε μέσω του X ο διαπραγματευτής μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών.

«Τα δύο μέρη συμφώνησαν να ενημερώσουν τους αντίστοιχους ηγέτες τους και να συνεχίσουν να εργάζονται για μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είχε επαναλάβει προχθές, Δευτέρα, το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τον ουκρανό ομόλογό του «να κινηθεί», διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία θέλει «να συνάψει μια συμφωνία».

Παραχωρήσεις ζητούνται από το Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη βούληση του Κρεμλίνου να διαπραγματευθεί.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως «δεν είναι δίκαιο» ο πρόεδρος Τραμπ να καλεί την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για να επιτευχθεί ειρήνη, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.

Ο ίδιος δήλωσε πως ελπίζει ότι αυτή η ενίσχυση της πίεσης επί του Κιέβου «είναι απλώς η τακτική του και όχι μια απόφαση».

Το Σάββατο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απέρριψε και πάλι, στο στάδιο αυτό, να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, η οποία κατέχει από τα μέσα Φεβρουαρίου 19,5% της ουκρανικής επικράτειας.