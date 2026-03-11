Ουκρανία: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών επιθέσεων σε αγωγό πετρελαίου στην Οδησσό

Οι δυνάμεις της Ρωσίας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν επίθεση με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

Σε δηλώσεις του ο Σέρχιι Κορέτσκι αναφέρει ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν τις εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει εφέτος περισσότερες από 30 επιθέσεις σε υποδομές της Naftogaz στην Ουκρανία.

Ο Κορέτσκι δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς επιτίθεντο οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά στη νότια Ουκρανία υπάρχει ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός – Μπρόντι, ο οποίος προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την άντληση πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα και την διοχέτευση του στην Ευρώπη.