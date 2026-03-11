Κόσμος

Ουκρανία: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών επιθέσεων σε αγωγό πετρελαίου στην Οδησσό

Ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς επιτίθεντο οι ρωσικές δυνάμεις
Victor, a Naftogaz worker, walks in front of a Naftogaz gas extraction facility destroyed by a Russian strike in Ukraine, on Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Έκρηξη στη Naftogaz / AP Photo/Evgeniy Maloletka

Οι δυνάμεις της Ρωσίας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν επίθεση με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

Σε δηλώσεις του ο Σέρχιι Κορέτσκι αναφέρει ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν τις εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει εφέτος περισσότερες από 30 επιθέσεις σε υποδομές της Naftogaz στην Ουκρανία.

Ο Κορέτσκι δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς επιτίθεντο οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά στη νότια Ουκρανία υπάρχει ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός – Μπρόντι, ο οποίος προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την άντληση πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα και την διοχέτευση του στην Ευρώπη.

Κόσμος
