Ουκρανία: Διεθνής κατακραυγή για την σοκαριστική επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι – Στους 34 οι νεκροί, 117 οι τραυματίες

Σε κατάσταση σοκ παρακολουθεί ολόκληρος ο κόσμος τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, η οποία επλήγησε σφοδρότατα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός της Ρωσίας.

Οι 2 βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander που εκτόξευσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας την Κυριακή (13.04.2025), σκότωσαν περισσότερους από 34 ανθρώπους και τραυμάτισαν τουλάχιστον 100. Ανάμεσα στα θύματα δυστυχώς είναι και πολλά παιδιά.

Οι εικόνες που βγήκαν στο φως από την επίθεση, προκαλούν κόμπο στο στομάχι. Άνθρωποι έτρεχαν στους δρόμους, γεμάτοι αίματα και προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε όσους το είχαν ανάγκη. Μητέρες και πατέρες κρατούσαν τα τραυματισμένα παιδιά τους στα χέρια, ενώ ο ουρανός είχε γεμίσει από μαύρους καπνούς.

Ταυτόχρονα, πολλοί νεκροί κείτονταν στους δρόμους ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν πάρει φωτιά και πολλοί έτρεχαν πανικόβλητοι σε καταφύγια.

Το ακόμα πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι το γεγονός πως η ρωσική, πυραυλική επίθεση έγινε τη στιγμή που πολλοί πολίτες πήγαιναν στην εκκλησία λόγω της Κυριακής των Βαΐων.

Αυτή μάλιστα πρόκειται για τον πιο αιματηρή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία από την αρχή του χρόνου, μία περίοδο μάλιστα που οι 2 χώρες βρέθηκαν πολύ κοντά στο να κλειστεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Κυριακή «φρικτό» το πυραυλικό πλήγμα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 117 στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, χωρίς όμως να καταγγείλει ρητώς τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι είναι φρικτό. Ενημερώθηκα πως έκαναν λάθος. Νομίζω όμως πως είναι φρικτό πράγμα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ερωτηθείς για το «λάθος» αυτό, ο κ. Τραμπ απάντησε «έκαναν λάθος (…) θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα σε εκείνους», χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφερόταν.

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου έκρινε πως ο βομβαρδισμός υπογραμμίζει πόσο απαραίτητο είναι να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να τελειώσει ο πόλεμος, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η πυραυλική επίθεση στη Σούμι συνιστά σαφή και βάναυση υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο οι προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ με σκοπό (…) να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος καταγράφονται σε στιγμή κρίσιμης σημασίας», σημείωσε σε ανακοίνωσή Τύπου που δημοσιοποίησε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ, ο Μπράιαν Χιουζ.

Ούτε ο κ. Τραμπ, ούτε το ΣΕΑ του Λευκού Οίκου κατηγόρησαν με το όνομά της τη Ρωσία για το πυραυλικό πλήγμα, το οποίο προκάλεσε αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να πάει στην Ουκρανία για διαπιστώσει τις καταστροφές που προκάλεσε η ρωσική επίθεση.

Η συνέντευξη, που παραχώρησε στην εκπομπή 60 Minutes, μαγνητοσκοπήθηκε πριν από το ρωσικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Κυριακή στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Απευθυνόμενος έμμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ζελένσκι είπε «θέλουμε να έρθετε να δείτε. Νομίζετε ότι καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Πολύ καλά, θα σεβαστούμε την απόφασή σας».

«Αλλά σας παρακαλώ, προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση, πριν από οιασδήποτε μορφής διαπραγμάτευση, ελάτε να δείτε τον κόσμο, τους άμαχους, τους πολεμιστές, τα νοσοκομεία, τις εκκλησίες, τα παιδιά, τους ανθρώπους, κατεστραμμένους ή νεκρούς. Ελάτε, δείτε και μετά ας καταρτίσουμε σχέδιο για να λάβει τέλος ο πόλεμος», επέμεινε ο κ. Ζελένσκι.

«Θα καταλάβετε τι έκανε ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να χάνει την υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του, που δεν αποδέχτηκε την προσφορά του για κατάπαυση του πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σφυροκόπησε από την πλευρά του πως «δεν μπορεί κανείς να δείχνει εμπιστοσύνη στον Πούτιν».

«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ επανειλημμένα (…): ο Πούτιν δεν ήθελε ποτέ να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν ήθελε ποτέ να είμαστε ανεξάρτητοι. Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει εντελώς», κατήγγειλε.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως είναι «δικτάτορας» και αυτή πως ήταν το Κίεβο εκείνο που προκάλεσε τον πόλεμο, ο κ. Ζελένσκι έκρινε πως «η ρωσική άποψη είναι κυρίαρχη» στη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Πρόκειται, κατ’ αυτόν, για στοιχείο «αποκαλυπτικό της τεράστιας επιρροής» που έχει η προπαγάνδα της Ρωσίας «στην πολιτική των ΗΠΑ και στο πολιτικό προσωπικό τους».

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

“This is what Petropavlivska Street in the center of Sumy looks like now. (…) Some people are coming to identify their relatives killed by the Russian army,” says Suspilne journalist.



Preliminarily, Russian forces used two ballistic missiles to attack the city. pic.twitter.com/GmGD2LLCU5