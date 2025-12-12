Ουκρανία: Εκρηκτική αύξηση των ρωσικών απωλειών – Νεκροί πάνω από 155.000 στρατιώτες

Ο ανθρώπινος απολογισμός του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία συνεχίζει να βαραίνει. Σύμφωνα με εργασία ταυτοποίησης που πραγματοποίησε η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με το Mediazona και ομάδα εθελοντών, έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως 155.368 Ρώσοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Η καταγραφή των στρατιωτών από τη Ρωσία που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία βασίζεται σε δημόσια δεδομένα, νεκρολογίες και μαρτυρίες συγγενών. Δεν θεωρείται εξαντλητική, ωστόσο προσφέρει μια σαφή εικόνα της έκτασης των απωλειών που υφίσταται ο ρωσικός στρατός σε έναν πόλεμο που παρατείνεται και συνεχίζει να κοστίζει βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.

Σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στη σύνθεση των νεκρών. Οι εθελοντές που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον στρατό μετά την έναρξη του πολέμου αντιπροσωπεύουν πλέον το 30% των πεσόντων, έναντι μόλις 15% πριν από έναν χρόνο. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της αλλαγής στη στρατηγική στρατολόγησης του Κρεμλίνου.

Ηλικιωμένοι εθελοντές στην πρώτη γραμμή

Ένα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 44% των εθελοντών που σκοτώθηκαν στη μάχη ήταν ηλικίας 45 έως 55 ετών. Η μέση ηλικία των Ρώσων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους ανέρχεται πλέον στα 38 έτη, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για στρατό που συμμετέχει σε σύγκρουση υψηλής έντασης.

Σύμφωνα με το BBC, η ανάλυση των νεκρολογιών και των δηλώσεων των οικογενειών δείχνει ότι η πλειονότητα αυτών των ανδρών κατατάχθηκε οικειοθελώς μετά το 2022, παρακινημένη από οικονομικά κίνητρα και κοινωνικές υποσχέσεις. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει και περιπτώσεις πιέσεων ή εξαναγκασμού.

Το Mediazona, που έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από τις ρωσικές αρχές, επισημαίνει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από εθελοντές αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποφύγει μια γενική επιστράτευση, πολιτικά επικίνδυνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ροή στρατιωτών προς το μέτωπο.

Πίσω από τους αριθμούς, αναδεικνύεται μια σκληρή πραγματικότητα: όσο ο πόλεμος παρατείνεται, η Μόσχα πληρώνει ολοένα βαρύτερο ανθρώπινο κόστος, ενώ το προφίλ των στρατιωτών που στέλνονται στη μάχη αλλάζει ριζικά. Μια δυναμική που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας σε βάθος χρόνου.