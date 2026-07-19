Η Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την απονομή χάριτος για τον κοσμηματοπώλη που πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές

Απονομή χάριτος προσπαθεί να δώσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στον κοσμηματοπώλη, που πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές όταν προσπάθησαν να κλέψουν το κατάστημά του.

Με δηλώσεις της στην εφημερίδα Corriere della Sera, η Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 72χρονος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε δεκατέσσερα χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης, για την δολοφονία δύο ληστών που πριν από πέντε χρόνια είχαν προσπαθήσει να κλέψουν το κατάστημά του. Το βίντεο που τους καταδιώκει και πυροβολεί ενώ απομακρύνονταν πεζοί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι, παράλληλα, υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» και ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη». «Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;» διερωτήθηκε με νόημα η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης η οποία, τέλος, έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο Ροτζέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.